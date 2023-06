martes 27 de junio de 2023 | 6:01hs.

Siempre que viene una categoría nacional a Misiones el nombre de Carlitos Okulovich es una referencia, y la llegada del Turismo Carretera (TC) el próximo fin de semana, para la disputa de la octava fecha del calendario, lo tendrá como uno de los animadores.

Pero más allá de que faltan dos fechas para definir los clasificados a la Copa de Oro, es decir a los 12 pilotos que pelearán por el título, el TC pasa por un momento en que todos ya están hablando de lo que será la temporada 2024 con la renovación de los chasis y la llegada de los modelos Chevrolet Camaro y Ford Mustang, que se sumará al Cambry que ingreso de la mano de Toyota hace una temporada.

Hace unos días la propia ACTC anunció que ya trabaja en el reglamento 2024 y que permitirá el ingreso de los nuevos modelos que convivirán con los actuales TC.

Okulovich se refirió al tema del momento y en charla con El Territorio, destacó: “La renovación del TC me gusta y me motiva a querer seguir”.

Es que Carlitos había anunciado que si llegaba otro misionero al TC iba a dejar de correr en la máxima categoría nacional (en el 2024 se sumará Rudito Bundziak).

“Muchos me quieren jubilar”, dijo entre risas, pero aclaró que “ahora me tienta correr con los autos de nueva generación, me parece un buen cambio. Quiero ver qué van a hacer con Torino para después charlar con el equipo, me gustaría seguir representando la marca con los modelos nuevos”.

El pedido de Okulovich de querer saber qué va a pasar con Torino se sustenta en que es el piloto del TC con más carreras con esa marca. El misionero lleva 171 carreras de las cuales 152 corrió con el logo del toro.

Oku no pasa por un buen presente, pero sabe que esta fecha es especial.

Por ahora el Pradecon Racing hará dos Chevrolet Camaro y uno lo manejará Christian Ledesma. Mientras que Mariano Werner ya proyecta un Ford Mustang. Todavía no hay un camino firme para el equipo que se haga cargo del Dodge Challenger y con el Torino hay muchas ideas y poca certeza. La ACTC está abierta a ver diseños y tal vez encarar un restyling del Torino.

“La verdad es que vi varios diseños que están dando vueltas y me gustaron mucho, pero esperamos los datos técnicos para ver que hacemos en el 2024”, afirmó.

Cambiar el rumbo

Pese a no estar pasando un buen momento deportivo, Carlitos apuesta al cariño de la gente de Misiones para cortar el mal momento deportivo y tener una buena actuación con el Torino del Maquin Parts Racing para cambiar el rumbo de una temporada que no lo viene tratando bien. Actualmente se ubica en la posición 44 con 38 unidades.

“Si bien en lo deportivo no llego de la mejor manera por el hecho de que no se nos vienen dando los resultados y no estamos encontrando el funcionamiento en lo que fue este inicio de año, uno siempre se renueva fecha a fecha y correr en el circuito que mejor conozco me da mucha confianza en lo personal. La idea es aprovechar el fin de semana para mostrar el potencial del auto”, resaltó.

Sobre los trabajos realizados en el auto Okulovich explicó: “El equipo estuvo trabajando mucho en el motor. En la última fecha se encontró un problemita en un pistón y probablemente también hacía que pierda rendimiento en un autódromo como el de Rafaela donde el motor manda y sin eso se nota mucho”.

“Con esos cambios se renuevan un poco las expectativas pensando en Posadas donde siempre es muy importante tener un buen funcionamiento del motor y también el chasis como siempre tiene que andar bien”.

“Esperemos poder estar donde queremos estar. La verdad es que me conformo con estar dentro de los 15 primeros. Tratar de clasificar ahí y después dar peleas. Obviamente, cuanto más adelante mejor. Así que vamos a encarar el fin de semana con una buena expectativa, con mucha fe y sobre todo ganas de andar bien”, agregó el obereño.

“Estoy agradecido de poder estar nuevamente compitiendo en el Turismo Carretera en Posadas. Siempre es especial una fecha del TC en la provincia, ya van varios años que tenemos esa suerte y tenemos que cuidarla acompañando a los pilotos misioneros y dando un gran marco de público. Ser parte del evento siempre es un honor y con las mejores ganas de representar de la mejor manera a la provincia”, afirmó desde su Oberá natal.





Continúa la venta de entradas

El Turismo Carretera correrá en el autódromo Rosamonte de Posadas el 1 y 2 de julio. Las entradas anticipadas están a la venta de manera online y en distintos puntos.

Se cerrará el ‘Mes de la velocidad’ en Posadas y el Automóvil Club Misiones mantiene los precios de las entradas Generales, que cuestan seis mil pesos, mientras que las de boxes valen 14 mil.

El público puede adquirir sus entradas de manera online en automovilismomisionero.com.ar o de manera física en distintos puntos de venta en toda la provincia.

En Posadas en la Plaza 9 de julio y en las estaciones de servicio Axion; en Garupá en Mercurio Servicios; en Eldorado en Hipermercado de la Carne; en Puerto Rico en Un Café y en Apóstoles en Mundo Limpio.

Esta fecha del TC contará con la participación de los misioneros Okulovich (TC) y Rudi Bundziak (TC Pista). El jueves a las 8 se abrirán las puertas para acampar.