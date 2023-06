Varios heridos a raíz del despiste de un colectivo urbano

domingo 25 de junio de 2023 | 6:05hs.

Un colectivo urbano de la empresa Don Casimiro y que circulaba por la colectora de la avenida Quaranta, frente a la planta editorial de El Territorio, despistó y rozó contra un árbol de una plazoleta de la zona. Como consecuencia del siniestro, al menos cuatro personas fueron hospitalizadas, aunque ninguna de estas con lesiones de suma consideración.



El hecho se registró cerca de las 20 y tuvo como protagonista al interno 566 de la Línea 110 ‘508 Viviendas’ y que al momento del suceso hacía el recorrido Itaembé Guazú-Terminal Transferencia Quaranta con cerca de 30 pasajeros.



Pero al llegar al semáforo del cruce con la avenida Aguado, por circunstancias que la Policía busca determinar, el chofer -identificado como Matías G. (36)- subió el cordón cuneta de la plazoleta y tras recorrer unos cinco metros se detuvo al costado de un árbol.



A causa del despiste, varios de los pasajeros terminaron en el suelo y con lesiones en distintas partes del cuerpo.



Fuentes consultadas añadieron que entre los más afectados fueron dos menores -uno de ellos con un fuerte golpe en la cabeza- y dos personas mayores que resultaron con cuadros de descompensación por el susto.



Todos estos fueron trasladados al Hospital Ramón Madariaga de la capital provincial, aunque otros de los pasajeros afectados fueron atendidos en el lugar con golpes y excoriaciones de carácter leve.



“Yo venía en el primer asiento y este señor (chofer) venía realmente mal. Venía súper apurado pero no estaba atrasado, pero si no comía ese árbol íbamos a pasar al otro lado. Estaba totalmente sacado, en otras paradas le tocaron timbre y no paró”, relató aún conmocionada Sandra (54), pasajera de la unidad que resultó con golpes en uno de sus brazos.



Comentó que había mucha gente parada al momento del despiste y que incluso otra pasajera perdió el conocimiento.



“Él venía sacado, todos nos dimos cuenta de eso. Nos íbamos a matar si no estaba este árbol y no murió él porque no era su hora”, añadió la mujer, quien con la caída perdió medicamentos que llevaba entre sus pertenencias.