Hallan restos de una mochila quemada en allanamiento en la casa de los Sena

domingo 25 de junio de 2023 | 6:03hs.

Restos de una mochila quemada fueron encontrados ayer por la tarde en la casa de la familia Sena en la ciudad de Resistencia, en la que se presume que fue la escena primaria del crimen de Cecilia Stzyzowski, donde además se secuestraron teléfonos celulares y cuchillas para faenar animales.



El hallazgo se produjo en el casa ubicada en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia, en la que vivían Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña, ambos detenidos como coautores del crimen de Cecilia, donde trabajaron alrededor de cinco horas peritos de Gendarmería Nacional que utilizaron un georradar en busca de los restos de la víctima.



Con la supervisión del fiscal Jorge Cáceres Olivera, el procedimiento se extendió desde las 9.15 hasta pasadas las 14.30 en el caserón de los Sena, el mismo en el que las cámaras de seguridad tomaron a Cecilia ingresando junto a su esposo César Sena a las 9.15 de la mañana del 2 de junio pasado y nunca más se la vio salir.



Una decena de efectivos de la Policía Caminera de Chaco mantuvieron cortado el paso tanto de vecinos como de vehículos desde unos 100 metros antes de la llegada a la casa y generaba expectativa en familiares y amigos de la víctima.



Algunos vecinos, que por temor preferían no dar a conocer sus nombres, expresaban el repudio al dirigente piquetero Sena y a su esposa Acuña ante las sospechas de su participación en el crimen.



Dentro de la vivienda donde se presume que fue estrangulada Cecilia trabajaron seis integrantes del equipo de Georradar de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería que viajaron especialmente anoche desde Buenos Aires.



Las fuentes consultadas por la agencia de noticias Télam explicaron que el primer lugar en el que fue utilizado el georradar fue el patio de la vivienda, pero luego los peritos se trasladaron por cada uno de los ambientes de la vivienda.



“Precisamente en ese patio fueron hallados restos de una mochila quemada que inmediatamente fue resguardada”, dijo una fuente judicial con acceso al expediente.



Además, en uno de los ambientes fueron hallados celulares y cuchillas para faenar animales.



Los investigadores aseguraron que ninguno de estos elementos habían sido hallados en el primero de los allanamientos que se habían efectuado en la casa de los Sena apenas iniciada la pesquisa.



Las cuchillas serán ahora peritadas para intentar determinar si se encuentran restos orgánicos para poder establecer si pertenecen a una persona y, en ese caso, si son de Cecilia”, explicó.



También participaron del procedimiento ocho expertos de la Unidad de Criminalística de la Agrupación Chaco que Gendarmería tiene en la provincia y hasta un can adiestrado en la búsqueda de restos humanos que también fue traído directamente desde Buenos Aires.



“Todos los peritos de Gendarmería están trabajando en conjunto con el Gabinete científico del Poder Judicial de la Provincia del Chaco”, dijo el investigador consultado.



Los investigadores solicitaron el viernes mismo la utilización del georradar que posee Gendarmería para intentar determinar si los restos de Cecilia pudieron haber quedado ocultos en algún lugar de la casa.



Este tipo de procedimientos ya fue utilizado en el marco de otras investigaciones policiales en búsqueda de cadáveres, como en el femicidio de Stella Maris Sequeira en el partido de Ezeiza, por cuyo caso fue condenado el abogado Rubén Carrazzone a pesar de que jamás fue encontrado el cuerpo.



Fuentes de la investigación aseguraron que, tras el operativo que se realizó en la casa de Santa María de Oro 1460, los peritos de Gendarmería se trasladaron al barrio Emerenciano, para trabajar específicamente sobre menos de 100 metros de la calle José María Paz que fue pavimentada tras la desaparición de Cecilia y que, una de las hipótesis, es que los asesinos pudieron haber esparcido los restos debajo del asfalto.



Sospechas

Las sospechas sobre esa calle asfaltada surgieron a raíz del testimonio de vecinos que señalaron a los investigadores que ese trabajo de pavimentación fue realizado durante la madrugada, un horario inhabitual para ese tipo de procedimientos.



Sin embargo, el dueño de la hormigonera que realizó la pavimentación de esa cuadra dijo a los fiscales que el proyecto en ese barrio había sido diseñado con anticipación por la Dirección de Vialidad provincial y negó que se haya trabajado durante la madrugada.



Por el hecho permanecen detenidos César Sena (esposo de Cecilia), sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, el asistente del matrimonio Sena, Gustavo Obregón, y su esposa Fabiana González y el casero del campo de los principales sospechosos, Gustavo Melgarejo, y su pareja Griselda Pereira.



Para los investigadores judiciales, César Sena fue el autor material del femicidio de Cecilia, y sus padres coautores, mientras que los otros cuatro detenidos tienen una imputación de haber sido partícipes del hecho.



El martes de la semana próxima el equipo de fiscales tiene previsto pedir el procesamiento de todos ellos.

“Un crimen, una violación no se callaría”

La madre de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que fue vista por última vez el 2 de junio por su familia en Chaco, aseguró ayer por la tarde que a su hija “no la iban a hacer callar” en caso de ver “algo grave”, como “un crimen”, y que ese puede haber sido el motivo por el que la asesinaron.



“Tal vez por amor se callaría muchas cosas pero un crimen, ver lastimar una persona, una violación, una cosa así, no se callaría”, dijo ayer Gloria Romero al canal de noticias LN+. La mujer señaló que su hija “estaba muy enamorada de él (César Sena) y lo apoyaba en todo y quería sacarlo de ahí (su entorno familiar), mi hija estaba obsesionada con sacarlo de ahí, ella quería que él estudie, que se independice de Marcela”.“Mi hija no creo que si hubiera visto algo grave se calle, yo no creo que a mi hija la iban a hacer callar si ella vio algo grave, por ejemplo que maten a una persona, mi hija era una persona que no podía ver un animal malherido”, expresó Gloria al sostener que ese pudo ser el motivo por el cual fue asesinada, ya que debían “eliminarla”.