Cayó en Oberá conocido ladrón de las dos orillas del río Paraná

El pasado 4 de enero, el posadeño Leonardo Fabio Martínez (47) fue detenido en Encarnación, Paraguay, acusado de perpetrar una serie de delitos contra la propiedad. Aquella captura se registró a poco de cumplirse diez meses de su fuga de la Seccional Tercera de Posadas, el 14 de marzo del año pasado, donde estaba alojado por tres robos. Pero lejos de escarmentar, el “Rey del hurto” -como lo apodó la prensa del vecino país-, apenas recuperó la libertad y volvió a las andadas.



Martínez fue apresado ayer en Oberá sospechado de un robo en perjuicio de una pareja de adultos mayores.



El hecho se registró la tarde del jueves en un domicilio de calle Paraguay, ante la ausencia de los propietarios.



En su denuncia, Euduvige C. (80) detalló que al llegar a su domicilio encontraron la puerta trasera abierta, con signos de haber sido violentada. Luego constató el faltante de 200.000 pesos y alhajas varias.



Personal de la Unidad Regional II inició la investigación y dieron con un dato que los llevó hasta un hospedaje ubicado en el límite entre Oberá y Campo Ramón, donde dieron con Martínez, quien posee domicilio en Itaembé Guazú de Posadas.



En su poder se halló una mochila con una barreta, una pata de cabra, una pinza, una amoladora y un alargue. También encontraron varias joyas y 37.500 pesos.



Según informó la Policía, la damnificada identificó las alhajas como suyas, lo que avaló las sospechas sobre el posadeño.



Asimismo, al revisar sus antecedentes se constató que tiene pedido de detención por la fuga de la Seccional Tercera de Posadas; por un robo en Leandro N. Alem, de abril del año pasado, y por hurto agravado en Paraguay, de mayo último.



Por el hecho en Oberá se halla detenido a disposición del Juzgado de Instrucción Dos.



Múltiples antecedentes

Si bien Martínez cobró notoriedad por la fuga de la Seccional Tercera el año pasado, sus antecedentes son innumerables y registra una condena a ocho años de cárcel impuesta por el Tribunal Penal Uno de Posadas, en 2009.



En aquella ocasión suscribió un juicio abreviado porrobo calificado por el uso de arma de fuego y robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, y portación ilegal de arma de guerra en concurso real.



El primer hecho se registró en una vivienda de calle Herrera de Posadas, en junio de 2005, pero fue capturado recién en septiembre cuando intentó robar en Villa Sarita, circunstancia en que las propias víctimas lo persiguieron y colaboraron con la Policía para detenerlo cuando se hallaba escondido en el jardín de otra casa.



Martínez volvió a ser detenido el 11 de agosto de 2021 acusado de tres robos en casas y comercios, aunque ya arrastraba once denuncias más, según detalló un vocero oficial.



Estuvo siete meses tras las rejas, hasta que el 14 de marzo del año pasado se fugó de la Tercera de Posadas junto a otros presos.



El hecho derivó en la intervención de la comisaría y el posterior relevo de las autoridades.



En tanto, del Rey del Hurto no supo más, al menos de este lado del río Paraná, hasta que el pasado 4 de enero agentes del Departamento de Investigaciones de Encarnación lo capturaron por una serie de hechos contra la propiedad.



En el vecino país dio varios golpes en casas cuyos dueños no estaban, lo que guarda similitud con el robo del jueves en Oberá.



“Es que su modus operandi se destaca por la paciencia y la planificación”, destacó una fuente.



La Policía de Paraguay seguía sus pasos por robos en Encarnación y Cambyretá, no actuaba solo y sospechan que al menos tres paraguayos integraban la misma banda.