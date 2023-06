Crece la angustia por búsqueda de una madre y sus dos hijos

sábado 24 de junio de 2023 | 6:03hs.

Pasan las horas y la angustia crece. La desaparición de Zulma Natalia Yedro (39) y sus hijos Matías Uriel (4) y Yeimi Valentina (2) en Oberá ya no preocupa solamente a su familia. En este momento gran parte de la comunidad se pregunta dónde están.



Desde el miércoles a la mañana el paradero de los tres es un absoluto misterio. Salió de su casa en barrio Norte para llevar a las criaturas al Centro de Salud (Caps), distante a cuatro cuadras, pero no regresó y perdió todo tipo de contacto.



Recién el jueves por la noche su marido, Luis Alberto Leiva (49), pudo formalizar la denuncia en la Comisaría Cuarta, activando protocolos de búsqueda que está a cargo de las dependencias policiales que dependen de la Unidad Regional II.



Hasta el momento no hubo resultados y tampoco pudieron iniciar un rastreo por medio de la señal de su teléfono celular porque no lo tiene consigo. “No regresó, tampoco avisó nada, por eso tipo 1 de la tarde (del miércoles) le pedí a mi hermano que vaya a ver si seguía en el Caps, pero no había nadie. En el bolso llevaba solamente documentos de los nenes, los de ella y pañales. No llevaba nada de ropa, más de lo que tenía puesto”, reveló Judit, hija de la mujer.



Se supo que también llevó consigo la tarjeta de la Asignación Universal por Hijo, y como ayer tenía fecha de cobro se especuló con que podría acercarse a la entidad bancaria para percibir esos haberes, lo que tampoco ocurrió.



La hija contó que preguntó “a todos los contactos del teléfono” de su madre, pero “nadie sabe dónde está o si le pasó algo”.



Sobre eso apuntó que “es desesperante no saber nada, si están bien, me preocupa más mis hermanitos que son chiquitos. No saber si comieron o si están bien abrigados nos genera mucha angustia”.



Acusaciones cruzadas

Ayer, una hermana de Zulma hizo una publicación en su cuenta de Facebook dando cuenta que “mi hermana sufría violencia de género, maltrato verbal de parte de este señor” publicando una foto del denunciante, es decir, del marido de la desaparecida, requiriendo a la Policía su detención.



La hija salió inmediatamente al cruce de su tía aclarando que “convivo con él y mi mamá todos los días y noches, les puedo asegurar que nunca le tocó ni un pelo a mi mamá y ni a nosotros. Es un buen hombre, trabajador, que del trabajo vuelve recién por la noche, cocina, cena y se va a dormir, después se levanta por la mañana y vuelve al trabajo”.



Y añadió: “Deje de hablar cosas absurdas, yo le conozco a mi mamá más que usted porque convivo con ella todos los días y ella lo que necesita es ayuda psicológica porque no está muy bien y no sabe bien lo que hace, así que ya deje de publicar cosas absurdas porque no sabe cómo afecta a la familia en este momento de desesperación que usted esté publicando ese tipo de barbaridades”.



Fuentes oficiales informaron que en el ámbito policial no existen registros de denuncias por violencia de Zulma hacia su marido.



Por otro lado, ayer la Policía pudo saber que la mujer tomó un colectivo el mismo miércoles desde Oberá a Posadas y se sospecha que habría viajado a visitar a una hermana en la capital provincial. Aunque hasta el cierre de esta edición no había sido localizada.