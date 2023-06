Testigo por el robo a la casa de Massa fue detenido por quemar una vivienda

jueves 22 de junio de 2023 | 6:02hs.

El misterio rodea la historia de César Emiliano Jaunarena (31), un mochilero y artesano que tomó terrenos en Garupá, pero que en Buenos Aires tiene dos abogados y hasta hace muy poco estaba siendo buscado por la Justicia Federal. También afronta una causa por falso testimonio en un resonante caso de la política nacional.

Ayer el hombre fue detenido acusado por daños y amenazas en Misiones. Lo acusan de quemar la casa de un vecino, algo que le había advertido a otras personas del lugar si no se iban del lote donde vivía.

Su nombre apareció hace más de 10 años en escena, cuando tenía 21 y trabajaba en el Puerto de Frutos de Tigre. Entonces fue convocado como testigo para el allanamiento en la casa del ex prefecturiano Alcides Díaz Gorgonio, detenido por el robo en el domicilio de Sergio Massa, hoy ministro de Economía de la Nación, y su esposa Malena Galmarini.

El robo ocurrió el 20 de julio del 2013 y la detención del implicado 24 horas después, debido a que quedó registrado en las cámaras de seguridad de la vivienda. A Díaz Gorgonio lo condenaron a 18 años de prisión por ese hecho en 2015, pero un año antes, en 2014, Jaunarena denunció irregularidades en ese procedimiento.

Dijo que recibió amenazas y que lo secuestrado en el lugar no había quedado correctamente asentado en el acta de procedimiento.

En diciembre del año pasado la familia de Jaunarena denunció su desaparición y presentó habeas corpus a la jueza federal Uno de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, tal y como informó Clarín. Dijeron que no sabían nada de él desde octubre, cuando el changarín se comunicó por Whatsapp diciendo que estaba en Puerto Iguazú.

El expediente pasó al Juzgado Federal de Eldorado, con jurisdicción en Iguazú. Lo que se pudo averiguar entonces, según el citado medio, fue que se determinó que no había sido detenido por ninguna fuerza, ni ingresado a un hospital o una morgue judicial.

La preocupación sobre su paradero, dado el peso de las causas que lo involucran, encendió todas las alarmas.

Sin embargo, en abril el hombre volvió a comunicarse mediante un llamado al estudio jurídico y expresó que se encontraba en Garupá, en buen estado de salud y que no tenía señal de celular y por eso no se había contactado. Había sido visto por los medios que lo buscaban, pero señaló que lo habían detenido en varias oportunidades en averiguación de sus antecedentes, pero no saltó ningún aviso.

Casas quemadas

La última detención fue diferente. Según detallaron fuentes de la Policía de Misiones, la investigación por el caso empezó hace un mes, el 20 de mayo, luego que un hombre de 29 años domiciliado en el barrio Siete Hectáreas denuncie que le habían quemado su casilla.

Al detalle, relató que escuchó una explosión cerca de las cuatro de la mañana -cuando estaba en lo de su pareja- y cuando fue a ver presenció cómo todo lo que tenía se quemó por la acción del fuego. El lugar no tiene conexión eléctrica, por lo que estaba seguro que había sido intencional.

Los trabajos de la Sección de Investigaciones de Garupá pudieron reconstruir luego que hace más o menos cuatro meses vivía en la zona un hombre a quien conocían como César Emiliano. El hombre fue señalado por amenazar a varios vecinos con incendiarles la casa si no se iban del lugar.

Una joven de 23 años que vive en el mismo lugar también se refirió a esas amenazas al expresar que César Emiliano se quería quedar con el terreno donde vivía, que queda al lado del lote que había tomado: “No les voy a dejar en paz hasta que abandonen este terreno, o les voy a prender fuego la casa, vengan a pelear, vengan”, le dijo.

La búsqueda siguió hasta que los efectivos dieron con el sospechoso, que resultó ser Jaunarena. Su nombre estaba en todos los medios nacionales. Se dijo que en el procedimiento el sujeto se mostró agresivo y muy nervioso, pero que además se contradijo en varias oportunidades.

Quedó a disposición de las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres, a cargo del juez Fernando Verón, quien lo investiga por daños y amenazas.

En cifras

6

Jaunarena (31) estuvo desaparecido seis meses, desde fines de octubre del 2022 hasta abril de este año, cuando se comunicó con su familia.