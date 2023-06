La Comunidad Diversa Oberá denunció acto de vandalismo y discriminación

miércoles 21 de junio de 2023 | 17:06hs.

En las últimas horas la Comunidad Diversa Oberá (CDO) denunció el robo de carteles con mensajes de contención para las personas, lo que consideraron como un acto de vandalismo y discriminación al colectivo LGBTIQ+.

Los letreros colgantes de tela fueron ubicados en plazoleta Güemes con la correspondiente autorización del municipio en el marco de una feria y actividades previstas para todo el mes de junio.

Bastían Lara, referente de la CDO, lamentó el accionar de manos anónimas que ocasionaron un daño emocional y económico, al tiempo que solicitó que los autores del hecho devuelvan los carteles. “Teníamos permiso del municipio, con aval de Turismo y Cultura, para ocupar un espacio en la plaza durante todo el mes con esos carteles con mensajes positivos y de contención para las personas. Pedimos que devuelvan lo que nos robaron.

Además, vamos a solicitar las cámaras de seguridad de la zona y radicamos la denuncia”, remarcó. Los citados letreros portaban mensajes esperanzadores para quienes tal vez no cuentan con contención familiar y sufren maltrato o discriminación. “Si tu familia no acepta tu orientación sexual o identidad de género, ahora yo soy tu familia y te quiero. La homosexualidad, bisexualidad y transexualidad no son una enfermedad”, llevaban impreso.