Becas al mérito para celebrar los buenos valores

martes 20 de junio de 2023 | 17:08hs.

La beca al mérito Padre Francisco Wessling del Instituto Superior Santa Catalina, logró despertar el entusiasmo de estudiantes que anhelan alcanzar una educación de calidad y excelencia. Con un proceso de selección riguroso y transparente, esta beca se convirtió en un faro de oportunidades para aquellos que desean destacarse en su trayectoria académica.

Eduardo Elauterio, en su rol de rector del Instituto Superior Santa Catalina, expresó su compromiso y dedicación hacia la beca al mérito, destacando la labor conjunta de diversos actores institucionales. Según sus palabras, “la cantidad de postulantes entre nivel primario, secundario y superior a la beca al mérito Padre Francisco Wessling fuede 263 estudiantes. El proceso de selección lo realizamos en equipo donde intervienen muchos actores institucionales como los directivos, personal docente, el equipo de apoyo y orientación escolar."



Elauterio explicó detalladamente el proceso de selección, desde la inscripción inicial hasta la reunión final en la que se eligen a los beneficiarios. Destacó el esfuerzo y la dedicación del equipo encargado de seleccionar a los estudiantes más destacados, siempre buscando la equidad y la justicia en el proceso.

El rector también hizo hincapié en el impacto positivo que la beca tiene en los estudiantes y en la comunidad educativa en su conjunto. "Realmente se ve reflejado el trabajo de nuestros estudiantes todos los días, con el cumplimiento de sus materias, en la parte artística, deportiva, con actividades pastorales. La beca al mérito estimula, incentiva, motiva para lograr ese reconocimiento", afirmó Elauterio.



Además del aporte económico realizado anualmente por Aldo Dávalos, ex alumno del Instituto Santa Catalina, para la continuidad de la beca, el reconocimiento incluye la exención del pago de la cuota para los beneficiarios. Esto demuestra el compromiso no sólo de Dávalos, sino también de la institución en su afán de promover la igualdad de oportunidades y asegurar el acceso a una educación de calidad.

Aldo Dávalos, impulsor de la beca, compartió su motivación y el origen de la idea. "Se me ocurrió cuando me invitaron a un homenaje al padre Francisco y tuve que hablar en nombre de los exalumnos del instituto. Al prepararme para el mensaje que iba a dar, me informé sobre los exalumnos, exprofesores de mi época, me entusiasmé mucho y me di cuenta de que el Padre Francisco Wessling aparecía en todas las etapas. Entonces, propuse en ese momento hacer una fundación".

Aunque la creación de la fundación en aquel entonces no prosperó, Dávalos no abandonó la idea y planteó la creación de una beca en honor al Padre Francisco Wessling. Desde su inicio en 2017, el número de becados ha ido en aumento, transformándose en una iniciativa esperanzadora y enriquecedora para los estudiantes.



La esencia de la beca se basa en el legado del Padre Francisco Wessling, quien abogaba por una educación de calidad y excelencia como herramienta para alcanzar un mejor futuro laboral y reducir las desigualdades sociales. Dávalos destacó que el padre Francisco deseaba brindar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes del Instituto Santa Catalina.

Con gran satisfacción, Dávalos y Elauterio constataron el éxito y la demanda creciente de la beca al mérito. "Estamos muy conformes con la expectativa que genera la beca y también por la demanda en inscripciones, cumple el objetivo", resaltó Dávalos.

Ambos promotores de la beca invitaron a otros egresados y docentes jubilados a colaborar y sumarse a esta iniciativa, para que cada vez sean más los beneficiarios y se abran más puertas de oportunidad para los estudiantes. Con miras al futuro, Aldo Dávalos anunció que ya están trabajando en la creación de la Fundación Francisco Wessling, con el objetivo de ampliar su alcance e involucrar a exalumnos, profesores y personas identificadas con la propuesta educativa del instituto. La fundación buscará abarcar otras áreas y seguir contribuyendo al desarrollo y crecimiento de los estudiantes.



La beca al mérito Padre Francisco Wessling es un testimonio vivo del compromiso y la vocación por la educación de calidad, guiada por los valores que la institución Santa Catalina inculca en sus estudiantes. Gracias a la labor conjunta de Aldo Dávalos, Eduardo Eleuterio y todo el equipo de profesionales involucrados, se construye un futuro prometedor para aquellos jóvenes que sueñan con un mañana mejor a través del conocimiento y la excelencia académica.