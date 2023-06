Condena a Servian: "Nunca se hizo cargo del irreparable daño que hizo en la familia"

jueves 15 de junio de 2023 | 16:43hs.

"La cantidad de años -de prisión- que le dieron, al ser tres vidas, me parece muy poco pero no cambia nada ya que no las vamos a recuperar. Tenía muchas metas todavía por cumplir mi madre y las persona que tuvieron el gusto de poder conocerla saben que a veces hacía hasta lo imposible para ayudar a todos". Las palabras son de Magno Ibañez, hijo de Claudina Deglise, la funcionaria provincial que murió en el siniestro vial protagonizado por Cristian Ariel "Nano" Servian (29), condenado esta mañana a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por el juez Cesar Raúl Jiménez, al frente de un tribunal unipersonal.

El joven estuvo esta mañana en la sala de debates, presenciando el desarrollo del juicio en el que el acusado declaró y se quitó de encima cualquier responsabilidad, asegurando que "no me crucé al carril contrario", sino que "fue el coche de la pareja (un Peugeot 208) al intentar sobrepasar a otro auto". Contó en esa línea que el otro vehícuo se le "vino muy encima", sin darle tiempo "de hacer otra cosa que volantear hacia la izquierda".

Sobre eso el hijo de la víctima dejó planteadas sus dudas y dijo que "no le creo", apoyándose en las explicaciones que el propio acusado hizo sobre una maqueta que simulaba el escenario del choque, presentada por la fiscal María Laura Álvarez, a cargo de la acusación. Más allá de eso puso énfasis en el uso obligatorio del cinturón de seguridad "porque cuando uno hace el curso para obtener carnet de conducir lo que más recalcan es que si van acompañantes, el conductor debe exigir que todos usen".

Ibañez también puntualizó que su presencia en la sala tuvo que ver con poder "conocer a la persona que manejaba la camioneta", que "nunca se hizo cargo del daño irreparable que hizo en la familia". Dijo que "al menos se tendría que haber acercado a la familia y contar qué pasó porque esa es la duda que tenemos desde entonces".

Paralelo a la pena de prisión (de cumplimiento efectivo una vez que quede firme el fallo) el ex chofer oficial del estado provincial fue inhabilitado para conducir vehículos automotores por el tiempo de 10 años. Todo al ser declarado culpable de los delitos de "triple homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor en concurso ideal con lesiones culposas". No puede salir del país.

Como chofer de un vehículo oficial del Ministerio de Salud de Misiones, el 5 de abril de 2017 protagonizó un siniestro vial que le provocó la muerte a Deglise, ex concejal y quien se desempeñaba en aquel momento como directora del área Salud Social e Inclusiva del mismo Ministerio, además de la abogada Alejandra Marcela Sartori (23) y su pareja, Miguel Ángel Barszczuk (25), oriundos de Campo Grande.