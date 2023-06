“Lo que decidan, la vida a mi mamá no le van a devolver”

jueves 15 de junio de 2023 | 6:03hs.

Más de seis años pasaron del siniestro vial sobre la ruta nacional 12 que le costó la vida a la exconcejal de Posadas y funcionaria de Salud Pública Claudina Deglise (44), además de Alejandra Marcela Sartori (23) y su pareja, Miguel Ángel Barszczuk (25), profesionales de Campo Grande.

La responsabilidad penal recayó sobre Cristian Ariel “Nano” Servián (29), posadeño, y quien era chofer de la camioneta oficial en la que viajaba Deglise -quien se desempeñaba como directora del área Salud Social e Inclusiva-, rumbo a una capacitación en Puerto Rico. Fue el 5 de abril de 2017.

Hoy este sujeto se sentará en el banquillo de los acusados para responder por los delitos de “triple homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor, en concurso ideal con lesiones culposas”.

Será en la sala del Palacio de Justicia (desde las 8) a instancias de un tribunal unipersonal representado por el titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas, César Raúl Jiménez, en tanto que la acusación estará a cargo de la fiscal del mismo fuero, María Laura Álvarez.

“Pase lo que pase no va a cambiar nada, si le condenan o no mi mamá no va a volver y tampoco puedo decir que una condena va a aliviar algo de todo lo que pasamos”, manifestó Magno Ibañez, hijo de Claudina, en diálogo con El Territorio.

El joven recordó a su mamá como “una gran mujer que siempre trabajó por y para la gente desde el lugar donde le tocó estar dentro de la función pública” y eso, “quedó plasmado en su despedida en la que participaron muchísimas personas”.

Sobre el acusado, dijo que no lo conoce y tampoco hubo algún intento de acercamiento ya sea para pedir disculpas por la tragedia que provocó. “Me fui enterando que estaba en la parte de saneamiento y no entiendo por qué agarró el viaje ese. Supe que manejaba en los barrios de Posadas pero capaz no tenía la experiencia de hacerlo en ruta, supongo, pero la realidad es que nunca lo conocí personalmente”, apuntó.

La muerte de Claudina atravesó de manera terrible a su familia, al punto que al año falleció su madre, en medio de la lucha por superar el dolor que dejó la desgracia. “Estaba viviendo con mi abuela en aquella época, la muerte de mi mamá la afectó tanto que en menos de un año la perdí a ella también”, lamentó Magno.

Finalmente el joven reiteró que a su criterio “decidan lo que decidan la vida a mi mamá no le van a devolver”.