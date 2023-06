Mariela, entre la vigencia competitiva y los planes para un futuro sin bicicleta

jueves 15 de junio de 2023 | 6:08hs.

En su regreso a Posadas tras las fechas de la Copa del Mundo de paraciclismo, la mejor ciclista de Misiones, Mariela Delgado, hizo un balance de su participación en las fechas, adelantó sus expectativas para el Mundial y los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile y además contó cómo se prepara para su retiro del ciclismo, ya que está atravesando sus últimos tiempos arriba de la bici como atleta de alto rendimiento.

En un año cargado, la posadeña se toma su respiro para venir a casa, estar con sus afectos y recargar pilar. Carga que será fundamental para ver si encara su terceros Juegos Paralímpicos en París el año próximo. “Estoy evaluando ver cómo llego fisicamente. Se me cruza por la cabeza completar tres Juegos Paralímpicos, ya la plaza está, pero ir por ir y no sé… quiero sentir que estoy en la pelea y hacer algo bueno”, compartió Mariela a El Territorio.

Y algo más que bueno viene haciendo, en Maniago, Italia, se colgó a fines de abril la medalla de bronce en la prueba de pelotón y en las fechas de Ostende, Bélgica, y Alabama, Estados Unidos, en mayo, siempre estuvo entre las top 6 en las pruebas de ruta. Palmo a palmo con las mejores del mundo en su categoría, la C5.

“Fue buena -la Copa del Mundo-. Empezamos súper bien porque en Italia fue podio con bronce en un terreno con desnivel, que siempre hace más difícil el pelotón. Pero ese día me sentía fuerte e incluso la crono me salió bien. En Ostende era una carrera que gané dos veces y tenía buenas expectativas y si bien no era el mismo recorrido, era en la zona”, estalló

Y luego agregó que “el circuito estuvo bueno y se puso interesante porque estaba la anterior campeona del mundo, la francesa, que era candidata. Fue una buena carrera, dura y técnica, y en el final no pude definir, pero me sentí bien me faltó ubicarme mejor, fueron segundos de carrera que uno toma decisiones y bueno, quedé fuera del podio”, explicó Mariela que terminó sexta.

En Estados Unidos nuevamente la vara estaba alta y las expectativas eran buenas, pero una caída la relegó de la pelea y tras levantarse del asfaltó cruzó sexta la línea de llegada.

“Fue una caída tonta de dos ciclistas y caímos todas menos las tres que iban adelante, yo logré levantarme rápido porque no me pasó nada, puse la cadena y las perseguí; pasé a dos y terminé quinta”, se explayó.

Disfrutar el camino

Muy crítica consigo misma, la mejor deportistas de ciclismo adaptado del país, sabe que todavía queda trecho y no quiere dejar de disfrutar el proceso. “Queda bastante en el año. No se pudo dar más de un podio, pero no quiero quedarme loca porque queda un año largo todavía y con el Mundial incluído -en Glasgow (Reino Unido) entre el 5 y el 13 de agosto- que otorga muchos puntos internacionales y va a ser muy duro porque son dos semanas de un mega mundial con todas las disciplinas juntas y fines de noviembre recién van a ser nuestros Juegos en el continente, así que va a ser una año medio largo”.

Para Mariela serán sus terceros Juegos Panamericanos ya que hizo historia en Toronto 2015 cuando corrió en convencional y adaptado, con una cosecha impresionante de medallas en paraciclismo y también brilló en Lima en el 2019 con seis preseas; y ahora llega Santiago 2023, que será por demás especial con su última cita continental.

Pedaleo y profesión

Como licenciada en turismo, Mariela viene planeando su futuro profesional en la materia ya que en estos año se dedicó exclusivamente al ciclismo y ya avizorando que se bajará de la bici en cuando al alto rendimiento en un futuro próximo, va encarando proyectos que marca “con una nueva etapa”.

“Estoy contenta principalmente porque me estoy acomodando de otra manera. Me siento más encaminada y más tranquila porque me estoy ocupando de hacer otras cosas para que cuando ya deje de correr y no sea solamente un vacío. Así que me estoy preparando y quiero terminar mi tesis de la maestría y empezar a ganar algo de experiencia profesional”, señaló.

Es que pasaron muchos años desde que la misionera logró la licenciatura y luego de eso encaró con todo su carrera deportiva que tantos logros le dio a la selección argentina de ciclismo adaptado.

“Tengo cero ejercicio profesional y busco eso ahora; y además con los proyectos de sustentabilidad que estoy haciendo en el Cenard -donde reside- son cosas que me van motivando y me hacen estar tan pendiente; ya no sólo quiero pensar en carreras y entrenamiento. Además me da tranquilidad saber que puedo hacer otras cosas e ir descubriendo otras”, dijo contenta.

Para la ciclista es un desafío nuevo que “me alimenta la autoestima y a la vez alimenta la cabeza con contenido, con algo que pueda ser productivo. Estoy en el momento de buscar el equilibrio en lo deportivo y en lo profesional, y que se complementen ambas”.

El 2022 también fue un punto de inflexión para Mariela que estuvo meses viviendo y corriendo en un equipo francés, y a su vuelta, decidió quedarse en el país, disfrutar y prepararse en Argentina para la fase final de su carrera.

“En el parate- a comienzo de año se operó- tuve tiempo para repensar y me di cuenta que a mí me gusta entrenar y que mi trabajo, que para lo que me pagan, es por entrenar y correr en bicicleta y es algo que me gusta; no siento como un peso, es algo que lo disfruto entonces digo que éste estilo de vida es el que quiero todavía y lo quiero seguir teniendo acá en el país. Ahora voy a seguir todavía este año con todo”.

Y finalmente con una sonrisa tiró “estamos todavía ahí vigente y dando pelea”.