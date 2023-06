Recomiendan precaución al utilizar artefactos para calefaccionar el hogar

miércoles 14 de junio de 2023 | 15:59hs.

Con la llegada del frío es común el uso de artefactos de distintos tipos de combustión para calefaccionar el hogar. Muchas veces no se tiene en cuenta la realización de mantenimientos adecuados para el correcto y seguro funcionamiento de los mismos y esto acarrea inconvenientes. Inclusive es uno de factores de incendios durante esta temporada, por ello desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Pedro solicitan tomar todos los recaudos para minimizar al máximo los riesgos.

En la última semana hubo tres incendios de viviendas en San Pedro, uno de ellos dejó como saldo una víctima fatal y en otro de los casos los Bomberos Voluntarios asistieron a una menor por inhalación de humo. Si bien no se puede confirmar que estos casos se deben justamente al uso de algún artefacto de calefacción, resulta necesario que la población tome conciencia y recaudos ante el uso de cocinas a leña, salamandras, braceros, estufas o caloventores.

El jefe a cargo del cuartel de Bomberos, Jorge Mendoza, en diálogo con El Territorio dijo que principalmente "recomendamos que periódicamente se haga limpieza de las chimeneas, tanto de hogares, cocinas a leña como salamandras, ya que en su interior se acumula hollín producto del humo. Al entrar en temperatura eso se combustiona en su totalidad y puede provocar principios de incendio, ya hemos tenido casos en años anteriores de incendio de chimenea".

Otra de las cosas que recordó es la importancia de mantener una adecuada ventilación en los ambientes de la vivienda. "Tenemos que tener por lo menos una entrada de aire puro, que la casa no esté cerrada herméticamente porque se acumula monóxido de carbono, un gas inoloro e insípido, que está en el ambiente y no lo sabemos, más cuando usamos estufas de cuarzo, salamandra o bracero común. Esa combustión lenta que nos da temperatura si no está ventilada acumula dicho gas que afecta a nuestra salud, incluso su presencia en exceso puedo casar la muerte". señaló Mendoza

Para el uso de artefactos eléctricos, resulta prudente revisar la instalación eléctrica y evitar sobrecalentar una sola línea de la casa por el uso excesivo, como, por ejemplo, de una estufa de cuarzo que es de alto consumo eléctrico y pueda llevar a un calentamiento de cables, otro factor causante de un principio de incendio.

Sumado a lo anterior,apuntó como "de suma importancia" apagar el fuego en la cocina a leña, el hogar o la salamandra cuando se sale de la casa y mantener un control del mismo durante su uso para evitar que alguna braza o chispa pueda causar un principio de incendio al entrar en contacto con otro material de la casa. De igual modo, desconectar los artefactos eléctricos.