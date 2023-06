El 60 por ciento de los reincidentes cometieron hechos de abuso sexual

domingo 11 de junio de 2023 | 2:00hs.

El pasado 20 de abril, Jorge Miguel Gerula (51) egresó de la Unidad Penal de Loreto tras purgar trece años y medio de una condena de 18 impuesta por el Tribunal Penal Uno de Posadas por el delito de rapto y abuso sexual con acceso carnal.



El mecánico oriundo de la localidad de San José abandonó la cárcel tras el almuerzo y tomó un colectivo hasta Oberá, donde abordó otro micro que lo llevó a Alba Posse, localidad donde fijó domicilio en la casa de su concubina.



La mujer lo conoció en Loreto durante la visita a un familiar detenido, entre charlas y mate se hicieron amigos y más tarde iniciaron una relación sentimental, al punto que ella le cedió su casa para las salidas transitorias previas.



La conducta de Gerula durante sus años de encierro fue ejemplar, nunca tuvo problemas con otros internos ni con el personal, trabajó y cumplió con todos los requisitos para acceder a la libertad condicional que se concretó en abril.





Pero los buenos antecedentes internos se esfumaron y volvió a perpetrar un delito atroz. Poco más de un mes le duró la libertad a Gerula -un total de 38 días-, ya que el 28 de mayo fue acusado y detenido por violar a una nena de once años, hija de su concubina.



El caso del mecánico grafica la alta reincidencia en los delitos contra la integridad sexual, tal como se desprende de datos aportados por el Servicio Penitenciario Provincial (SPP).



Así, de los 1.720 internos alojados en las diferentes cárceles del SPP, 787 están imputados por abuso sexual, lo que constituye el 45.8 por ciento del total.



Pero la cifra aumenta cuando se refiere a internos reincidentes, con 137 sobre 227. Es decir que el 60 por ciento de los violadores presos repitieron la conducta.



Estadística oficial

Según la estadística oficial a la que accedió El Territorio, actualmente las cárceles de Misiones dependientes del SPP albergan un total de 1.720 internos.



El desglose de la cifra indica que 787 son imputados por delitos contra integridad sexual, 535 están acusados de hechos contra las personas y 274 contra la propiedad.



Por delitos federales, como infracción a la ley de drogas, hay 38 presos; por delitos contra la honestidad 29, igual número para los implicados en delitos contra la seguridad pública. En tanto, son siete los internos que fueron procesados por desobediencia judicial.



Con relación a los reincidentes, el 60 por ciento son imputados por hechos contra integridad sexual de las personas, una estadística que marca la alta incidencia de este tipo de delitos en el ámbito de la justicia de Misiones.



Vale mencionar que de un total de 227 reincidentes, 137 fueron acusados de abuso sexual, 41 por delitos contra las personas, 40 por delitos contra la propiedad, seis por delitos contra la honestidad, dos por causas federales y uno es reincidente por delitos contra la seguridad pública.



Fuga y antecedente

El nombre de Jorge Miguel Gerula cobró notoriedad pública tras fugarse junto con Luis Alejandro Rodríguez Da Silva (33) de la comisaría de Alba Posse, en la noche del último viernes.



Los implicados violentaron los desgastados barrotes de la celda, redujeron a las dos mujeres policías a cargo de la dependencia y huyeron.



Mientras no se descarta que Rodríguez Da Silva haya cruzado al Brasil, según indicios recolectados por la propia Policía, Gerula volvió a ser detenido el mismo viernes al mediodía y reubicado en otra dependencia de la Unidad Regional XI de Aristóbulo del Valle.



A juzgar por las causas que pesan sobre uno y otro, tal vez el más comprometido sea justamente quien fue recapturado ya que es reincidente en delitos contra la integridad sexual, mientras que Rodríguez Da Silva está acusado de homicidio en circunstancia de una riña, lo que podría atenuar su pena.



Con relación a Gerula, fue implicado en una causa por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su hijastra de once años y desde 28 de mayo estaba alojado en la comisaría de Alba Posse.



Sobre la condena previa, la misma fue impuesta por el TP Uno de Posadas y el 27 de noviembre de 2009 ingresó a la cárcel de Loreto.



En tanto, hace menos de dos meses -el 20 de abril- fue beneficiado con la libertad condicional tras permanecer detenido trece años y medio por un rapto y abuso sexual con acceso carnal, aunque recién en septiembre de 2027 cumplirá la totalidad de la sentencia a 18 años de cárcel impuesta oportunamente.



De todas formas, le bastaron pocos días en libertad para reincidir. Tal vez consiente de la pena que se avecina por tan aberrante delito y sus antecedentes, Gerula trató de escapar pero fue recapturado a las pocas horas.

Domingo Jesús Penteado, famoso reincidente

Hace 28 años que está preso por violación y homicidio de una menor, pero antes purgó siete años y medio por el homicidio de su propia madre. Así, Domingo Jesús Penteado (66) ya pasó más de la mitad de su vida tras las rejas.



Actualmente, purga condena por el homicidio de Norma Esther Sequeira, de apenas 16 años, perpetrado en San Vicente el 22 de abril de 1995.



Fue sentenciado a prisión perpetua por el antiguo régimen de 25 años, por lo que en 2010 estaba en condiciones de acceder a salidas transitorias y en 2015 a la libertad condicional, aunque la justicia nunca autorizó que salga. Está alojado en la cárcel de Oberá.



Según el archivo del diario El Territorio, en octubre de 1984 Penteado mató a su madre, Vergelina Medina (60). El hecho se registró en el paraje Machadiño, Arroyo del Medio, a unos diez kilómetros de Cerro Azul.



En marzo de 1985 confesó y argumentó que su progenitora no quería vender la chacra y por eso la asesinó de un hachazo y desechó el cuerpo en un pozo. En julio de 1985 una junta médica lo declaró inimputable, por lo que fue alojado en la cárcel de Loreto. En tanto, en noviembre de 1992 el juez Correccional y de Menores N° 1 de Posadas, José Domingo Rotela, lo entregó en guarda de Pedro Galeano, quien a su vez había cumplido una condena de doce años por homicidio. Días después Galeano avisó que Penteado salió y no regresó al domicilio.



El segundo hecho

Norma Esther Sequeira tenía 16 años y residía con su familia en una chacra situada en el ex kilómetro 1265, Colonia Río Victoria, municipio de San Vicente. El 22 de abril de 1995 la joven se dirigió a la casa de su hermana Elva Rosa, ubicada a unos dos kilómetros.



En esa época no había celulares para avisar que se llegó bien, por lo que sus padres dieron por hecho que la menor pasó el fin de semana con su hermana mayor.



Pero el lunes 24, Elva Rosa llegó a la casa paterna de camino al pueblo y preguntó por Norma Esther. Fue la primera alerta, pero de entrada no pensaron lo peor.



En primera instancia, Zacarías Sequeira y Ema Antúnez -los progenitores- especularon que tal vez la chica estaba con algún noviecito; pero preguntaron a los vecinos y nadie la vio, por lo que acudieron a la Policía.



Su cadáver fue hallado el martes 25, sobre un pajonal al final de un rosado, no muy lejos de su casa. La víctima fue apuñalada y el cuerpo presentaba signos de abuso sexual.



Juan Carlos Rolón, entonces de 19 años, fue detenido como sospechoso y se probó su responsabilidad en el hecho. Luego fue condenado a 15 años de prisión.



Rolón implicó a Penteado, quien fue capturado el 7 de mayo de 1995. Ese día en San Vicente hubo una pueblada porque querían linchar a los acusados, por lo cual la Policía tuvo que reforzar la custodia de la comisaría local.

En cifras

28 Los años que lleva preso por violación y homicidio de una menor. Antes purgó siete años y medio por el homicidio de su propia madre.