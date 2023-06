Central igualó ante Barracas y no se pudo acercar al líder

sábado 10 de junio de 2023 | 6:01hs.

Rosario Central igualó sin goles ante Barracas Central en el inicio de la fecha 20 de la Liga Profesional y le perdió el paso a los de arriba. Además, se aleja cada vez más de River que tiene dos partidos menos.



Barracas lo buscó en los primeros minutos con actitud, pero estuvo impreciso en los metros finales. Central apostó por un frente de ataque con tres jugadores, pero no generó demasiado. Hubo jugadas de situación pero no fueron muy concretas en un encuentro muy disputado en cada sector de la cancha y sin un claro dominador.



En el complemento, el partido siguió igual. El Canalla mostró indicios de querer buscar el triunfo a como dé lugar, pero el Guapo no se achicó e hizo lo suyo para sumar, tuvo chances con Peinipil que pasó mucho al ataque, aunque no hubo efectividad ni precisión.



En los últimos minutos, Fatura Broun sacó rápido y largo para que la tome Luciano Ferreyra que remató pero el arquero Desábato evitó la victoria del club rosarino.



Con este resultado Central quedó en la 5° posición con 34 unidades, a la espera de los demás partidos que restan de la 20° fecha. Por otro lado, Barracas se encuentra en el décimo sexto puesto con 23 puntos.