Territorio fun

sábado 10 de junio de 2023 | 1:30hs.

Las más pedidas

Vagabundo Manuel Turizo;Sebastián Yatra;Beéle Mientras me curo del cora Karol G Perfecta (versión 2023) FMK;Maria Becerra;Miranda! Obsesión Lali Flowers Miley Cyrus Me enteré Tiago PZK;Tini MYA Live P1: Chanel de coco MyA;Rusherking Debí suponerlo Morat Te cura, María Becerra Qué le pasa conmigo? Nicki Nicole;Rels B

Nahuel Sánchez y Maxi Albornoz.

Mariela Insaurralde y Anastacia Pauluchuk.

Daniela y Anabela Castro.

Ezequiel Martínez, Jeremías Aquino y Julio Ribero.

La camionera que es furor en Tik Tok

En la industria del transporte las mujeres representan menos del 1%; esta es la historia de Dolores Guldris, una camionera que ama su trabajo y supo cómo plantarse en el terreno de las ruedas gigantes. Actualmente, Guldris es empleada fija de YPF, en donde se desempeña como chofer de mercancías peligrosas de lunes a viernes. En sus descansos permitidos, de 15 minutos cada uno, toma mates y hace tiktoks, mostrando su nave y animando a otras mujeres a sumarse a la profesión. Un poco por diversión, pero también porque siente que es un poco responsable de difundir los beneficios de su trabajo. El abuelo de Guldris fue camionero, la pasión está en sus venas, pero a ella le costó mucho más conseguir un lugar en este ámbito y ese es uno de los temas que toca en sus videos en los cuales incentiva a las mujeres que quieran incursionar en este trabajo.

Confirman una nueva entrega de Prince of Persia

Durante el Summer Game Fest, evento de videojuegos en vivo, Ubisoft sorprendió a los fanáticos al anunciar una nueva entrega de Prince of Persia: The Lost Crown, una historia completamente nueva en la saga.



Justo cuando los fanáticos creían que no habría más títulos hasta la remake de Las Arenas del Tiempo, la empresa francesa hizo una revolución con el lanzamiento de un tráiler, en el que se observan combates contra todo tipo de criaturas.



Prince of Persia: The Lost Crown saldrá a la venta en enero de 2024 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC y Nintendo Switch.