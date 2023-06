Etcheverry barrió en tres sets a Nishioka y avanzó a cuartos de final de Roland Garros

lunes 05 de junio de 2023 | 18:11hs.

Tomás Etcheverry, número 49 del ranking ATP, superó al japonés Yoshihito Nishioka (que ocupa el lugar número 27) y se metió en los cuartos de final de Roland Garros. El argentino se quedó el primer set tras un peleado tie break que terminó con un ajustado 10-8. Luego, el platense se impuso con un contundente 6-0 y 6-1en el cuarto para meterse entre los mejores ocho del Abierto de París.

Tomi arrancó bien el encuentro, quebrando a Nishioka y luego manteniendo el break con su servicio ante el japonés que luego dominó con su servicio pero padeció cuando sacó el argentino. Así, el ultimo argentino en París se puso 4-2 arriba en apenas 20 minutos de juego, pero el nipón mantuvo su servicio para luego quebrar al del argentino y lograr el cuatro iguales, en un primer set peleadísimo que se definió en un tie break.

El japonés tuvo defensas increíbles en el punto decisivo, hizo mover el metro noventa y tres de Etcheverry a un lado y al otro como un parabrisas. Sacó 6-6 y le metió presión al argentino que recibió el servicio set point abajo. Tomi respondió e igualó las acciones. Después sacó bien abierto y su rival devolvió forzado y afuera. El platense sacó del cuadro al japonés pero no se animó a jugar una bola cerca de la raya y perdió el punto. Aprendió la lección y lo resolvió con dos bolas ajustadas (tuvo 16 tiros ganadores en el set) para llevarse el tie break por 10-8.

El arranque del segundo fue diferente porque Tomi estuvo más fino y el japonés se equivocó más. Así, el platense arrancó quebrando tres veces y mantuvo sus tres servicios para llegar a un cómodo 6-0.

El tercer set fue igual que el segundo y, tras el 3-0, el japonés pidió atención médica. A la vuelta lo intentó el nipón y le complicó algunos games al argentino que estaba ansioso por cerrar. Finalmente fue 6-1 para una victoria aplastante y el pase a cuartos.

"No lo puedo creer. Es un sueño para mi, gracias por el apoyo que me dieron. Era importante compartir este momento con ustedes y con mi equipo. Ahora a prepararnos para mañana", fueron las primeras palabras tras la victoria.

"Es difícil concentrarte punto a punto", dijo en perfecto ingles, pero después terminó en español. "Sé que hay muchos argentinos acá, no saben la fuerza que me dieron. Este triunfo para ustedes y para todos los que me apoyan desde la Argentina. No saben lo que se siente. Este es el momento más feliz de mi vida", cerró Tomi.