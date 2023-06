Israel dio el batacazo y eliminó a Brasil del Mundial sub 20 de Argentina

domingo 04 de junio de 2023 | 6:01hs.

Israel dio el golpe al superar a Brasil por 3-2 y se metió en las semifinales del Mundial sub 20 que se desarrolla en argentina. El encuentro se jugó en San Juan y se definió en el alargue luego de que igualaron en un tanto.



Israel espera en las semifinales al ganador del encuentro que disputarán Estados Unidos y Uruguay hoy desde las 18 en la continuidad de los cuartos de final.



Después de un primer tiempo sin emociones, Brasil abrió el marcador a los 11 minutos del complemento por un golazo de Marcos Leonardo.



Sin embargo, Israel reaccionó rápido, algo que volvería a hacer en el alargue, y cuando se jugaba el cuarto de hora llegó a la igualdad por intermedio de Anan Khalaili.



Ni bien arrancó el tiempo extra, Brasil volvió a ponerse arriba con un tanto de Matheus Nascimento pero Israel, de manera inmediata, emparejó otra vez las acciones con un tanto de Hamza Shibli.



En tanto, cuando se terminaba el primer tiempo del alargue Dor Turgeman marcó un golazo después de una gran jugada individual y le terminó dando un triunfo histórico a Israel.



En el segundo tiempo del alargue, Israel tuvo dos penales para poner el partido 4-2 y no sufrir el cierre, pero el seleccionado semifinalista erró ambos.



En el otro encuentro del día, Italia derrotó 3-1 a Colombia en San Juan y también accedió a las semis de la Copa del Mundo.



Cesare Casadei abrió la cuenta, mientras que Tommaso Baldanzi y Francesco Esposito aumentaron la cuenta para la Azzurra.



Johan Torres descontó para los sudamericanos, que no pudieron torcer la historia y se despidieron del Mundial.



Hoy, a partir de las 14.30, Corea del Sur y Nigeria, verdugo de Argentina, jugarán por otro de los pasajes a las semis del Mundial.