sábado 03 de junio de 2023

Carlos Macchi tomó un hierro caliente en plena temporada y por supuesto que todavía le toca lidiar con las circunstancias deportivas de Crucero en el torneo Federal A.



A poco más de dos semanas de su arribo, el DT platense tiene muy en claro que el proyecto debe ser a largo plazo, aunque también es consciente de que los resultados pueden ser terminales. Tal como ocurrió con Pedro Dechat.



“Nos adaptamos rápido. Estoy prácticamente todos los días en el club porque no solamente estamos enfocados en el plantel mayor sino que también en la primera local y las juveniles, ambos forman parte importante de nuestro proyecto. Quiero verlos a todos”, inició la charla con El Territorio.



“Es nuestra esencia trabajar con los jóvenes. Estoy muy contento de estar acá. Me encontré con un muy buen grupo... pero sabemos que los resultados tienen que acompañar”, anticipó.



“Me contactaron cuando se fue Pedro (Dechat) y no lo dudé. Es una zona que la conocí cuando dirigía en Entre Ríos; tenía otras alternativas para irme al exterior (ascenso de Ecuador) pero me apareció la oportunidad”, agregó.



Hoy el Colectivero navega en el fondo de las posiciones en la zona D, con tiempo más que suficiente para torcer el rumbo. En eso se apoya esta flamante conducción técnica.



“Cuando aceptas conducir un equipo que está en plena competencia se requiere de lapsos largos para agregar tu impronta y, en ese contexto, los resultados ayudan en la confianza para alcanzar ese cambio”, dijo Macchi.



Precisamente el ex entrenador de Juventud Unida de Gualeguaychú habló del tiempo como factor fundamental en el objetivo final.



“Hay que tratar de consolidar un plantel, ser puntual y tener un trabajo a largo plazo. Es difícil en el fútbol argentino pero hay que apuntar a perdurar”, aseveró.



“El proceso te va a llevar a estar mucho más arriba, en otra categoría. Este club lo tiene todo para hacerlo y ojalá yo sea la cabeza de ese proceso, es mi deseo más grande”.



“Hoy los chicos están agarrando de a poco la idea. Sabemos que tenemos que tener una racha positiva. En el Federal sacan ventaja los equipos que son regulares. Pero esto es partido a partido, no me gusta mirar las tablas ni el fixture”, dijo.



La cantera, a disposición

Con 52 años, se sabe que Macchi se refleja en la escuela de Gimnasia de La Plata. Allí inició su proceso en las divisiones inferiores del Lobo desde 1992 y hasta el 2006, por lo que su recorrido le permite apreciar el panorama canterano de cada institución. Así lo hizo con el Colectivero y su sorpresa fue mayúscula.



“Lo que más me sorprendió es la cantidad de chicos que hay en las inferiores. Si se hace un proyecto de tres años, como mínimo, hay un futuro enorme para el club”.



“Crucero tiene que ser un lugar de formación y posibilidades para Misiones”, proyectó.



“Una identidad marcada”

Finalmente Macchi se definió como un técnico ordenado que busca una identidad marcada: “Me gusta que el equipo esté ordenando tanto en la fase defensiva como ofensiva y que la pelota circule. Quiero que mi equipo sepa a qué juega, que contagie y que tenga una idea a pesar de los sistemas”.



“Podemos jugar con tres puntas o con tres defensas, me gusta la versatilidad. Hoy Crucero lo está entendiendo pero siento que los jugadores se tienen que soltar más con la pelota, jugar más como lo hicimos con Juventud Antoniana hace dos fechas atrás”.



“No vine a ver las Cataratas, vine a laburar. Ojalá me ayuden los resultados para que confíen porque no vine a pasear”, cerró convencido.



Cabe recordar que Macchi firmó contrato por un año, con cláusula de por medio, y está acompañado por su ayudante de campo Augusto Spandre. Hasta el momento los números fríos reflejan un triunfo y una caída, pero el hilo todavía está lejos de tensarse. El tiempo dirá si el carretel es para rato.

Limpieza inevitable y tres fichas nuevas en el horizonte

Crucero buscará dar vuelta de página rápidamente el próximo domingo, desde las 16, cuando reciba a Sol de América de Formosa por la 14ª fecha del campeonato.



Si bien el rumbo está más o menos encaminado, la depuración del plantel es inevitable. Así lo aseguró el presidente del club, Dardo Romero, quien se reunirá en las próximas horas con Macchi para definir los cambios que se avecinan.



Desde el Consejo Federal se aprobó la inclusión de cuatro refuerzos (se establece en el art. 19.1) luego de este fin de semana y el Colectivero hará uso de esa opción.



“En base a las bajas se traerán refuerzos, calculamos que serán tres fichas, uno por línea -defensor, volante y delantero-”, le dijo Dardo a este medio. “Coincidimos con Macchi en traer nuevos nombres con experiencia, jugadores hechos”, apuntaló.



Romero también estuvo por la provincia de Buenos Aires buscando reducir la sanción del defensor paraguayo Eric Cristaldo, acusado de agredir al árbitro en la visita del Colectivero a San Martín de Formosa, y ayer finalmente el Tribunal de Disciplina le bajó de diez a cuatro fechas después de reconsiderar las imágenes presentadas por el club garupaense.