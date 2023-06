Semana clave para el Millo

sábado 03 de junio de 2023 | 6:05hs.

El líder River comenzará una semana importante contra Defensa y Justicia como local, en la continuidad de la 19° fecha de la Liga Profesional.



El partido se jugará en el estadio Más Monumental desde las 16.30, con el arbitraje de Fernando Rapallini y transmisión de Espn Premium.



River lidera la competición con 41 puntos aunque Defensa y Justicia está quinto, con 30 unidades, y se jugará su última chance para mantenerse en carrera.



Además, el conjunto de Martín Demichelis iniciará una semana importante en sus aspiraciones porque tendrá esta cita y en días recibirá a Fluminense de Brasil, por la quinta jornada de la Copa Libertadores, con la obligación de ganar para tratar de pasar de ronda.



En relación al juego de hoy, River podría darle la oportunidad al juvenil Claudio Echeverri, que deslumbró en el Sudamericano sub 17 y aún no sumó minutos en el primer equipo.



Sin embargo, lo más probable es que esté en el banco de suplentes y desde ahí ingrese con el partido iniciado como uno de los relevos.



El volante y capitán Enzo Pérez (sinovitis rodilla izquierda), y los defensores Paulo Díaz (artralgia en el tobillo derecho) y Emanuel Mammana (sinovitis en la rodilla izquierda) se entrenaron en la semana de manera diferenciada.



El listado de lesionados lo completan Enzo Díaz (esguince en la rodilla derecha), Tomás Lecanda (rotura de ligamentos), Bruno Zuculini (rotura de ligamentos), David Martínez (tendinopatía rotuliana) y Elías López (rotura de ligamentos). Ninguno de ellos llegará para el compromiso ante el equipo de Florencio Varela.



Pese a muchos cuestionamientos por sus últimas actuaciones, el arquero Franco Armani continuará en su puesto y habría movimientos en la delantera, ya que Nacho Fernández podría ser reemplazado por Agustín Palavecino, mientras que Lucas Beltrán regresaría a la titularidad por Miguel Borja.



Racing, más que necesitado

Racing buscará revertir su dura realidad en el torneo local, en el que no gana hace ocho fechas, cuando reciba a Banfield.



El partido se llevará a cabo en Avellaneda desde las 21.30, el árbitro será Pablo Dóvalo y la televisación de TNT Sports.



Racing atraviesa dos realidades diferentes: en el torneo sacó dos de los últimos 24 puntos, producto de seis derrotas y dos empates, pero en la Copa Libertadores lidera su grupo y se encuentra a un paso de la clasificación a los octavos de final.



El equipo de Fernando Gago, que el jueves a las 21 visitará a Flamengo en Brasil, podrá volver a contar con el mediocampista Matías Rojas y con el defensor Gonzalo Piovi, recuperados de sendas lesiones.



Por el lado de Banfield, viene de obtener su primer triunfo desde el regreso del técnico Julio César Falcioni al imponerse por 2-0 sobre Rosario Central, pero sigue en el fondo de la tabla con 18 unidades, solo por encima de Arsenal y Unión.



La jornada de fútbol se abrirá en Córdoba, donde Belgrano, que arrastra una serie adversa de dos derrotas y un empate, recibirá a Vélez, uno de los equipos más flojos del torneo.



El encuentro se jugará a partir de las 14 en el estadio Julio César Villagra, de los Celestes, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por TNT Sports.



Por su parte, Rosario Central, que viene de perder como visitante ante Banfield, recibirá en un Gigante de Arroyito colmado a Instituto. El partido se jugará desde las 19, será arbitrado por Jorge Baliño y televisado por la TV Pública.



A la misma hora, Central Córdoba recibirá a Huracán en un encuentro en el cual estarán en juego valiosos puntos en la lucha de ambos por alejarse de la zona de descenso.



El partido se jugará en el estadio Alfredo Terrera desde las 19, con el arbitraje de Pablo Echavarría y la televisación de TNT Sports.