Hay una aparición tecnológica –muy reciente– que apenas está mostrando sus ventajas y riesgos. Es la llamada inteligencia artificial (IA en adelante).

Desde este diario se han expuesto muy detalladamente los variados campos de aplicación de la denominada IA. También se ha aclarado que la IA no entrará en campos como la religión, la política, la sociología, el terrorismo, la actividad narco, discriminaciones de todo tipo, la pornografía, etcétera.

Con mis largos años de militancia, y dado que ya China ha advertido que restringirá en su territorio el uso de esta nueva tecnología estadounidense, pensé que quizás la IA tendría un sesgo ideológico neoliberal. Al respecto, se me ocurrió probar esta hipótesis mía con un tema que claramente sirve de “divisoria de aguas” entre el liberalismo y el populismo: el rol del estado en el desarrollo del bienestar social, ya que los primeros –liberales– sostienen que el bienestar debe ser dejado preferentemente en manos de cada individuo y los segundos –populistas– que la posibilidad del bienestar de los ciudadanos la adjudican preferentemente al Estado.

Por dicho motivo abrí el link https://openai.com, que accede al chatbot chatGPT y escribí –como pregunta– el texto del título de esta nota: “Qué relación hay entre el Estado y el bienestar social”, entendiendo conceptualmente que esta cuestión es estrecha y fundamental y que yo creo que el estado, como entidad política y administrativa, debería desempeñar un papel clave en la promoción y protección del bienestar social de sus ciudadanos.

A continuación, algunos –cuatro– puntos clave sobre esta relación:

1) Responsabilidad del Estado: Una de las funciones principales del Estado es garantizar el bienestar social de la población. Esto implica proporcionar servicios esenciales, como educación, atención médica, vivienda, seguridad social y protección del medio ambiente. El Estado tiene la responsabilidad de asegurar que los derechos básicos de los ciudadanos sean respetados y que existan condiciones equitativas y dignas para todos.

2) Políticas públicas: El Estado desarrolla políticas públicas y programas destinados a mejorar el bienestar social. Estas políticas pueden incluir programas de asistencia social, subsidios, programas de empleo, políticas de vivienda, educación gratuita o subvencionada, entre otros. El objetivo es reducir la pobreza, promover la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de la población en general.

3) Redistribución de recursos: El Estado juega un papel crucial en la redistribución de recursos para garantizar un mayor grado de equidad social. A través de impuestos progresivos y programas de redistribución de ingresos, el estado busca reducir las desigualdades económicas y sociales, y brindar apoyo a los grupos más vulnerables de la sociedad.

4) Protección y regulación: El Estado también desempeña un papel importante en la protección y regulación de los derechos laborales, la seguridad en el trabajo, los estándares de salud y seguridad, la protección del consumidor y la regulación de los mercados. Estas acciones contribuyen a mejorar la calidad de vida y el bienestar general de la sociedad al garantizar condiciones de trabajo justas, servicios y productos seguros, y protección contra abusos y explotación.

En resumen, el Estado tiene la responsabilidad de promover y proteger el bienestar social de sus ciudadanos a través de políticas públicas, redistribución de recursos, protección y regulación. El grado y la forma en que el Estado aborda el bienestar social varían en función de los valores, las prioridades y el sistema político de cada país.

Estos cinco últimos párrafos no han sido generados por mí, sino por la IA, y me alegra compartirlos, porque me indican cierto sesgo “democrático popular” de la IA en cuestiones políticas sociales.

Pero aquí aparece un riesgo que ya un estudiante universitario cercano me ha advertido: me dijo que para los estudiantes “se terminó la lectura interpretativa”, ya que si la IA contesta tales cuestiones tan amplia y ajustadamente, muchos jóvenes, en lugar de leer paginas y páginas de libros o apuntes para hacer trabajos escritos con sus interpretaciones personales, recurrirán a la IA que se lo responde en pocos segundos y bastante bien, por la también bastante buena redacción española de la IA.

Y además, esto es brindado por el chatbot de internet sin cargo; pero este chatbot en servicio ofrece mayor perfección de las respuestas por un arancel mensual de U$S 10, por lo que en pocos años servirá para redactar tesis de licenciaturas o maestrías.

Evidentemente, la IA tiene la potencia de leer textos escritos guardados en internet a altísima velocidad, hacer tipificaciones, citar autores, y presentar sus conclusiones en forma lingüísticamente correcta.

Es para pensar…