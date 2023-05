Jardín América: campaña solidaria junta abrigos para familias carenciadas

martes 30 de mayo de 2023 | 14:31hs.

El invierno se aproxima, el frío se hace sentir cada vez más y así como baja la temperatura crece la solidaridad por aquellos que más lo necesitan. En Jardín América empezaron con la campaña para juntar ropa invernal y entregar en los barrios mas carenciados.

La iniciativa es de Aguará Rugby Club, así también de los integrantes de "Los Cuervos de Jardín", hinchas del Club San Lorenzo de Almagro, que tiene el objetivo de cobijar a los que requieren y se sumó a la propuesta un estudiante que sintió el impulso de ayudar. Tres alternativas, pero un mismo fin.

Gastón Benítez, fanático hincha de San Lorenzo dialogó con El Territorio y comentó que como peña tienen el objetivo de hacer esta campaña año a año. Además de asistencia a los merenderos o bien en otras ocasiones como ser día del niño. "El deber es ayudar a los más necesitados y hacer conocer las actividades de nuestro querido San Lorenzo como sentido de pertenencia", comentó Benítez. Las donaciones de abrigos, buzos, camperas, gorros, bufandas, guantes y mantas se pueden hacer hasta el 25 de junio y para poder pactar la entrega hay que llamar o escribir a Gastón al número: 3743-429308.

"Nosotros nos encargamos de buscar lo que desean donar y más adelante se van a ver los barrios a los que vamos a visitar, por el momento no hay lugares definidos", comentó el simpatizante del Cuervo.

Estudiante comprometido

Otra opción es con Agustín Ponce, estudiante de tan solo 18 años que tuvo la idea al ver tanta necesidad en los barrios, desde niños que caminan descalzos hasta abuelos sin abrigos. "Si bien la situación económica del país no es la mejor, se puede hacer entrega de un abrigo que ya no se usa para gente que de verdad necesita", comentó emocionado por el gesto que inició ayer y ya tuvo repercusión.

Agustín comentó que es el primer año en que se metió en este desafío, se lo comentó a su madre quién no dudó en motivarlo. "Mi motivación es también dar un mensaje a la comunidad, donde si se hace una donación se puede hacer que un niño/a no tenga frío a la noche", dijo.

El muchacho dejó su número telefónico para coordinar la entrega de los elementos: 3743-666088. Se puede donar remeras, abrigos, zapatos, frazadas, entre otras cosas. "La idea llevar todo en camioneta a repartir en las zonas mas carenciadas, incluso ya me escribieron personas y me contaron de las necesidades que están pasando", expresó y agregó que no tiene fecha límite, sino que al tener una cierta cantidad va a despachar y si continúa juntando va a decidir otro punto de la localidad para entregar.

Solidaridad

También con el mismo ímpetu arrancaron desde Aguará Rugby Club, quiénes trabajan constantemente en campañas solidarias y con esta planificación en invierno arrancan también los propósitos en el corriente año y luego van a hacer en agosto para el mes del niño.

Marco Antonio Benítez, uno de los integrantes de la Comisión del Club dijo que se hacen variadas actividades y con personas de distintos rangos etarios cada año e incluso juegos deportivos y luego con el famoso tercer tiempo para que todos los niños se acerquen. Para coordinar las donaciones se deben comunicar con Marco al 3743-520555. O bien llegar a los entrenamientos los sábados a partir de las 16.30 en el campo inferior del Polideportivo.

Los integrantes de Aguará van a recibir hasta el 9 de julio de este año y lo recaudado se va a destinar a familias con mayor necesidad e incluso ya tienen contactos de grupos familiares de diversos puntos jardinenses que precisan de una mano para pasar el frío en este invierno.