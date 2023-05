Nació la hija de Emmanuel Horvilleur y Eva Bourbon

lunes 29 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Ayer, Evangelina Bourbon anunció que nació su primera hija con Emmanuel Horvilleur. La bailarina presentó a su bebé en sus redes sociales con un video, y reveló el particular nombre que eligieron para ella: Marion Horvilleur Bourbon.



“Gracias Hija de mis Sueños”, escribió Eva en la publicación que acompañó con una foto y un video. El posteo inmediatamente se llenó de mensajes de felicitaciones y mucho amor por parte de colegas, amigos y seguidores en general.



Según detallaron, la pequeña nació el pasado martes 23 de mayo y fue recibida con mucho amor por el cantante y la bailarina. Emmanuel ya es papá de André, fruto de su relación con Celeste Cid. Fue la misma actriz quien también expresó su alegría por la llegada de la bebé de su ex pareja y dejó un tierno mensaje en la publicación de Evangelina: “¡Qué hermosura! Aguante todo, mucho amor”.



“Hola Marion, ti amo”, fueron las palabras de Emmanuel para compartir en su perfil de Instagram el tierno video que había subido su pareja. De esa manera, ambos celebraron la unión de su amor y el nacimiento de su primera bebé.



Fue en diciembre del año pasado, cuando Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon revelaron que iban a tener un bebé, en medio de los festejos por el histórico triunfo de la Selección Nacional ante Francia por penales en el Mundial Qatar 2022. La pareja dio a conocer la buena noticia a través de sus respectivas redes sociales.



“Pancita Argentina”, afirmaron en Instagram junto a una tierna fotografía en la que aparece el cantante y la bailarina con su pancita celebrando la victoria del equipo albiceleste de Lionel Messi. Rápidamente, ambos recibieron muchos comentarios de felicitaciones y likes tanto de amigos como de familiares.



“Hermosura máxima”, escribió Celeste Cid en ese momento. Ellos tienen una excelente relación y formaron una familia ensamblada. Cabe recordar que Cid y Horvilleur fueron pareja durante tres años, desde 2003 hasta 2006, cuando oficializaron su ruptura. Sin embargo, mantuvieron una excelente relación como padres desde su separación, y dejan a la vista la buena predisposición tanto a través de las redes sociales como en las entrevistas que han brindado. En 2018 la actriz había charlado a corazón abierto con Catalina Dlugi por La Once Diez, y reafirmó su cariño: “Me cuesta mucho entender los odios que se generan cuando se terminan relaciones luego de muchos años”.



“Yo siento que Emmanuel es mi familia y lo conozco desde que tengo 17 años”, aseguró. El músico actualmente está en pareja con la bailarina Evangelina Bourbon, a quien conoció durante su etapa como cantante de Illya Kuryaki and the Valderramas, mientras que Celeste confirmó en mayo último que se separó de Iván Pierotti, tras cuatro años de noviazgo. “Estoy sola y muy bien”, confesó en diálogo con El Ejército de LAM (América).