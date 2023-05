Cáncer: se cura hasta 70% de los pacientes pediátricos tratados

miércoles 24 de mayo de 2023 | 6:07hs.

Desde el Servicio de Oncología del Hospital Fernando Barreyro se atienden a más de 50 chicos que están en tratamiento oncológico. El cáncer que más afecta la etapa de la niñez y adolescencia es la leucemia, pero destacan que al menos el 70 % de los pacientes que siguen el tratamiento logran curarse.

En diálogo con El Territorio, el oncólogo Fernando González Villán profundizó:“Las leucemias, tumores del sistema nervioso central y linfomas son lo más atendido en oncología, con una tasa de mortalidad del 20 al 30%”.

Según el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (Roha), en Misiones se diagnostican entre 50 y 60 casos anuales de cáncer infantil. En esa línea, González Villán informó que por mes se registran entre 150 a 180 consultas en el servicio.

Asimismo, el trabajador de la salud se refirió a los síntomas que deben alertar a los padres y explicó que éstos, al ser identificados, tienen que actuar inmediatamente para que su detección pueda ser precoz y aumentar las posibilidades de sobrevida.

“En caso de una sospecha, en primer lugar se debe consultar al pediatra de cabecera y hacer los controles necesarios en los niños”, dijo.

Y agregó que algunos de los signos de alarma a tener en cuenta son: fiebre de más de siete días que no baje con antitérmicos comunes, petequias (pequeños puntos en la piel similar a una picadura de mosquito) en todo el cuerpo, hematomas en lugares no comunes, dolores en las piernas que despierten a los niños y no ceden con analgésicos comunes, dolores de cabeza que no se calman, vómitos persistentes, bultos en el cuello o alguna otra parte del cuerpo y ganglios grandes, que no se van con tratamientos.

El médico además contó que el servicio está compuesto por un sólido equipo de profesionales entre los que están un hematooncólogo y una hematóloga infantil; una médica pediatra orientada a clínica oncológica, una técnica extraccionista y siete enfermeros especializados en oncología y completan el equipo dos secretarias.

“Una de las carencias o que más se repite en las familias de pacientes es el costo del boleto. El tratamiento es totalmente gratuito”.

El traslado diario de muchos, se convierte en un alto costo tanto para el paciente como para las familias.

Certificado Oncopediátrico

En cuanto al Certificado Único Oncopediátrico (Cuop), desde el servicio afirmaron que ya se hizo entrega de 25 ejemplares este año. Se trata de un documento con alcance similar al Certificado Único de Discapacidad (CUD) que permite garantizar derechos a los pacientes y otorgando determinados beneficios.

En sus fundamentos, el programa busca gestionar, bajo un proceso estandarizado, la solicitud del Cuop que genera el profesional médico solicitante. Justamente, el pedido de generación del certificado o credencial debe realizarla el médico certificante, una vez cargados los datos del o de la paciente con la documentación correspondiente.

La ley N° 27.674, que crea el Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer, establece entre sus objetivos principales el fortalecimiento del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (Roha), la atención sanitaria durante el proceso de diagnóstico, tratamiento y control, como así también el acceso a una mejora de los determinantes sociales de la salud de estos pacientes.

A su vez, esto facilita la realización de otros tramites del mismo tipo. Por ejemplo, hace días se aprobó una asignación económica de Anses para pacientes oncopediátricos. Para obtenerlo se debe tramitar con el médico certificante del paciente para que lo solicite al Instituto Nacional del Cáncer (INC).

Entre los requisitos, se exige que el paciente tenga el Cuop, fotocopia de DNI, partida de nacimiento, fotocopia de DNI de un progenitor y poseer una Clave Bancaria Única (CBU). Para esta solicitud, no se necesita un turno previo.

Boleto Oncológico Gratuito

Ayer por la mañana en el Ministerio de Salud Pública se entregaron los primeros diez carnets para acceder al Boleto Oncológico Gratuito (BOG). Los pacientes que recibieron el beneficio se encuentran en tratamiento oncológico activo en distintas localidades de Misiones.

En lo que refiere a pacientes pediátricos, ayer se recepcionaron las cinco primeras solicitudes en Salud Pública. Según indicaron, una vez que el paciente tenga su historia clínica digitalizada, el proceso no tarda más de tres días.

Este beneficio permite que los pacientes residentes en los diferentes municipios de Misiones, que no cuentan con los recursos para poder trasladarse a los centros de atención, puedan adherirse a los tratamientos de su enfermedad de forma continua. Además de contar con la supervisión de un acompañante en caso de cualquier urgencia.

Para tramitar el Boleto Oncológico Misionero, los interesados deben remitir una nota solicitando expresamente el beneficio, el formulario para la obtención del BOG, la documentación que acredite la patología, fotocopia de DNI, foto carnet y certificación negativa de Anses. Una vez reunida, la documentación debe ser enviada a la dirección de correo electrónico bog.subsecretariadesalud@gmail.com.

Durante el acto de entrega, profesionales de la salud indicaron que la principal causa de abandono del tratamiento se debe a pacientes que no pueden pagar el pasaje. “Para quienes tienen que realizarse radioterapia todos los días, el boleto termina siendo in costo muy alto. Solamente el año pasado recibimos en Salud Pública, unas 1.700 consultas por cáncer”, agregó el subsecretario de Salud, Héctor Proeza.



En cifras

1.700

El último año desde Salud Pública recibieron 1.700 consultas por cáncer . En el Barreyro reciben hasta 180 al mes.

Cáncer de útero, mama y colon, lo más prevalente en adultos