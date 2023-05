Mirá los descuentos que ofrece Club El Territorio para el bienestar personal

martes 23 de mayo de 2023 | 17:12hs.

En la constante búsqueda por brindar beneficios exclusivos, con Club El Territorio se puede disfrutar de descuentos especiales en diversos servicios y productos. En esta ocasión, se destacan los descuentos ofrecidos por Know How Consultoría y Capacitación, Mamá Post 40 Coach en Fertilidad, AB -Adriana Bahniuk y Bookstar.

Know How Consultoría y Capacitación y Mamá Post 40 Coach en Fertilidad son espacios que ofrecen un enfoque especializado y acompañamiento durante todo el proceso por el cual se esté atravesando. Uno de ellos es el embarazo y, en ese marco, María Amoros, responsable de ambas áreas, explicó qué es el Coaching con PNL y cómo ayuda a nuestro desarrollo personal.

El coaching es una disciplina que se ha vuelto cada vez más popular en diferentes ámbitos de la vida. Funciona como una herramienta para acompañar y guiar a las personas en sus procesos de introspección y transformación personal.

En el ámbito empresarial, el coaching se utiliza para mejorar el rendimiento laboral y fortalecer el trabajo en equipo. En el ámbito personal, el coaching se enfoca específicamente en el liderazgo femenino. Las mujeres que buscan desarrollar su liderazgo reciben orientación y apoyo para potenciar sus habilidades y superar los desafíos que enfrentan en su entorno laboral y social.

“Yo lo trabajo en el área personal, el liderazgo femenino, y por otro lado lo trabajo en situaciones de búsquedas de maternidad y paternidad acompañando los procesos que conllevan. Y lo hago tanto con coaching y con programación neurolingüística como para dar también alguna herramienta que las personas puedan utilizar y poner en práctica para que los ayude o los acompañe siempre que ellos decidan que eso les hace bien”, dijo Amoros.

Y si de sentirse bien se trata, Adriana Bahniuk brinda sesiones de biodescodificación, de lectura emocional (terapias florales vibracionales), de acompañamiento transformacional y de planificación. Estos tratamientos representan herramientas valiosas para aquellos que buscan sanar emociones pasadas, equilibrar sus estados emocionales y planificar un futuro más pleno y satisfactorio. Estas opciones terapéuticas ofrecen una visión integral de la salud emocional y personal, promoviendo la conexión con el bienestar interior y una vida más plena y consciente.

Por ejemplo, las sesiones de lectura emocional mediante terapias florales vibracionales se basan en el uso de esencias florales para entrar en resonancia con el campo energético de la persona. Estas esencias florales actúan directamente en las emociones, otorgando equilibrio y potenciando las virtudes individuales, al tiempo que ayudan a restaurar patrones personales.

Para completar los momentos para uno mismo, nada mejor que un buen libro y en Bookstar se encuentra de todo en cualquier momento del año. La librería se asegura de ofrecer las últimas novedades literarias en una variedad de géneros, desde ficción y no ficción hasta literatura infantil, ciencia ficción, romance, misterio, historia y mucho más. Además de los éxitos de ventas más recientes, también cuenta con clásicos atemporales y obras literarias aclamadas. Ya sea para un ávido lector, un estudiante buscando material educativo o simplemente alguien que disfruta de sumergirse en un buen libro, Bookstar tiene algo para todos.