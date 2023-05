Vinilos los mejores socios del retro

martes 23 de mayo de 2023 | 6:05hs.

El tocadiscos es uno de los reproductores de música más emblemáticos que sigue perdurando en el tiempo. Con una popularidad renovada en el mundo, muchos artistas eligen sacar su música en formato de vinilo y los DJ con experiencia en las bandejas también hoy tienen un plus a la hora de pasar música.



Fabio Palo (56), por ejemplo, es un DJ de Jardín América que se enfoca en la mejor música de la década de los 70 y 80. Apasionado de los hits de esa época, lleva los vinilos seleccionados cada vez que tiene una presentación.



Según contó, todo empezó alrededor del 84 cuando comenzó a pasar música con tocadiscos, de manera amateur, hasta que le pidieron ser el DJ de un cumpleaños de 15. ‘‘A través de los años se generaron muchas satisfacciones con conocidos y amigos’’, alegó Palo, aunque reconoció que hoy no es lo mismo que cuando tenía 20 años, ya que ‘‘los viajes largos y las trasnoches cansan más”.



Sobre la vigencia de los tocadiscos explicó: “Pienso que es un acto de rebeldía, para mí el vinilo fue y sigue siendo un clásico, al usarlos hay una ventaja y desventaja, para pasar música hay que usar todos los sentidos no es tan fácil como un controlador y si no se trata con cuidado salta, se cambia de lugar y se dificulta así el trabajo”.



Luego agregó: “Cambiar de vinilo a vinilo lleva tiempo y hay que saber en qué momento está el tema que se desea pasar. El cambio se hace a través de un mixer y se usa el empalme o enganche que es el secreto del DJ para que no haya un bache entre los temas”.



Asimismo contó que en su experiencia, la gente más joven en el rango etario de 20 a 30 que suelen asistir a las fiestas retro se sorprende con la forma de pasar música, mientras a la gente más grande le genera nostalgia, le trae recuerdos. “Al pasar los temas de los 70 y 80 el público se transporta a ese tiempo. Yo no paso música actual, sólo retros’’, contó al detallar que cambia de vinilos constantemente en cada show.

Los vinilos tienen un sonido único y siguen vigentes. Foto: Esteban González

En su casa tiene el tocadiscos y alrededor de 2000 vinilos. La música suena mientras hace los quehaceres. Vinilos con éxitos tanto nacionales e internacionales, suenan en distintos momentos y espacios y él los atesora, los cuida y no los cambia por nada en el mundo. A través de los años consiguió los discos que fue sumando a su colección y con ellos recorrió toda la provincia, incluso Corrientes y Córdoba. Además de las fechas locales, tiene próximamente compromisos en Brasil.



Tal como contó, en cada viaje lo más gratificante es el hecho de conocer otros lugares, distintas culturas y guardar recuerdos imborrables. Porque más allá del cansancio, la amistad que forja con la música es algo que perdura en el tiempo.



Feria de vinilos en Jardín

En Jardín América se abre una feria de vinilos para todo público. Va a ser una reunión de DJ en la que se podrá canjear o comprar discos. “Es más que nada un pretexto para juntarnos los DJ que en algún tiempo marcamos una época y para promocionar también el vinilo”, dijo Palo.



Hay confirmados cerca de 10 DJ y se prevé que todos tengan un momento para pasar música. La Feria será el 4 de junio en Estación Sarmiento a partir de las 18.