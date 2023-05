“La maldición del gaucho”: otra argentina que es furor en TikTok

viernes 19 de mayo de 2023 | 11:45hs.

Constanza Chismechian emigró a España hace tan solo unos meses y confesó que padece de la “maldición del gaucho”, un término que creó ella misma y detalló en un video de TikTok de qué se trataba, dejando a todos estallados de la risa y en donde, para sorpresa de muchos, varias chicas aseguraron que ellas también padecen el mismo problema.

''La maldición del gaucho'': qué es

Según la joven argentina, es una “maldición que hace que solo te gusten los hombres argentinos”. “Con extranjeros no puedo, chicos. No puedo. Como el hombre argentino no existe”, confesó a corazón abierto con su público.

“Puedo estar en una isla donde no hay nada y yo voy a encontrar un argentino abajo de un árbol”, bromeó y se sinceró: “No se, pero tengo una debilidad por los tipos argentinos, boludo”. Haciendo alusión a que nada ni nadie se parece a los argentinos.

Además, confesó lo extraño que le parece conocer y entablar una relación con un extranjero, ya que aseguró que tiene amigas que salen con chicos de otro país, pero ella al momento de tener que “chamuyar” en otro idioma no puede, ya que aseguró que no hay nada como la labia y el chamuyo argentino.

“Somos premium, chicos”, bromeó y terminó sentenciando que “los hombres argentinos son todo lo que está bien”.

A raíz de sus fuertes declaraciones, su video se volvió viral haciendo que más de 150 mil personas lo vieran, más de 16 mil le dieran “like” y más de 500 comentaran, algunos riéndose de la ocurrencia de la joven y otros apoyándola confesándole que no es a la única que le pasa.