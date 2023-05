Valeria Gómez De Oliveira: “Vamos ganando lugares”

lunes 15 de mayo de 2023 | 6:04hs.

Valeria Gómez De Oliveira es una abogada de 35 años que, tras conocerse los resultados del escrutinio definitivo, confirmó su ingreso como concejal de Posadas. Encabezó la lista de ediles de Pablo Argañaraz de la UCR, quien se presentó por la intendencia y con su incorporación, el cuerpo deliberativo logra una histórica paridad de siete hombres e igual cantidad de mujeres en las bancas.



A Malena Mazal y Eva Giménez todavía le quedan dos años de mandato y a ellas se le acoplarán, a partir del 10 de diciembre, Luciana Scromeda y Laura Traid por el sublema que logró la reelección de Leonardo Stelatto en la intendencia. También Samira Almirón, por la lista de Fernando Meza y dos representantes de la oposición: Judith Salom y la mencionada Gómez De Oliveira.



Desde el escrutinio provisorio supo que alcanzaba una banca, aunque tuvo que esperar el recuento final para asegurar que el sublema de Pablo Velázquez, no descontaba la diferencia. “Fue sorpresivo que se dé la paridad siete y siete”, dijo la concejal electa.



“Hace mucho tiempo que trabajo en la Unión Cívica Radical, estoy afiliada desde los 18 años, así que la mitad de mi vida estuve en el partido y nunca vi algo similar”, reconoció De Oliveira.



Explicó la joven abogada que “en el partido siempre se incluyó a mujeres en listas, tuvimos oportunidades, pero nunca arribábamos al Concejo. En su momento estuvieron Nora Márquez o Susana Ríos que es mi tía, pero después siempre fue difícil llegar”.



Desde su análisis, “a partir de la ley de lemas, no fue muy común que mujeres encabezaran listas y ahora el partido puso a dos primeras en diferentes sublemas”. Aclaró que “no es por una cuestión machista, sino que nuestro partido no lograba la cantidad de votos suficientes para poner más concejales”.



“En la renovación también hubo casos de mujeres que ingresaron, pero como segundas de sus listas, a excepción de los últimos años que Malena Mazal encabezó”, remarcó De Oliveira. Al tiempo que señaló que “las mujeres van ganando lugares. A mí se me dio porque hace mucho tiempo que milito y trabajo en el partido y se fue dando naturalmente. No fue forzada”.



Consultada sobre la participación femenina aseguró que “muchas lo hacen, pero es difícil llegar a determinadas posiciones porque deben dejar muchas cosas de lado y a veces tiene que elegir entre la familia o hacer política”.



“Si uno tiene un buen respaldo familiar, como es mi caso que mi marido es mi otra pata, se puede. Toda mi familia me ayuda ocupándose de mi hijo, mientras voy a recorrer algún barrio. A mí me ayudó ese sistema de apoyo, sino sería muy difícil”, reconoció.



Gómez De Oliveira dijo que “en el caso de los varones no pasa lo mismo porque está más aceptado que salga a trabajar más tiempo. Es una cuestión cultural, porque a pocas mujeres se la da la posibilidad de tener presencia en la política”.



Con el escrutinio consumado, ya planifica su accionar en el Concejo, posicionándose “desde un lugar donde sumaremos empatía para mejorar la ciudad. Como oposición queremos marcar el rumbo de temas que al Ejecutivo se les pasa por alto, pero también generando ideas”.



Planteó que “la inseguridad es lo que más preocupa a los vecinos. Creció mucho la ciudad, viene gente de afuera, se está abriendo la jugada”. Y se sumó a la gran bandera de Pablo Argañaraz, “que es concretar el hospital veterinario. No se trata solamente de una cuestión de cuidado de las mascotas, sino de salud pública”.

