La Motriz es el tipo de discapacidad con más casos en la provincia

jueves 04 de mayo de 2023 | 5:15hs.

La realidad de las personas con discapacidad fue cambiando para mejor en los últimos años en el país y Misiones no fue la excepción. Sin embargo, los tabúes que rodean a quienes viven estas diversidades funcionales siguen presentes.

Por ejemplo, la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública de Misiones tiene cuantificados 25.800 Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que están activos, pero se estima que las personas que nacieron o adquirieron una discapacidad son muchas más. Es por ello que ahora se trabaja en encontrarlos y que puedan acceder a los beneficios y derechos previstos en las leyes nacionales 22.431 y 24.901.

De esa cifra global que reúne a un colectivo de casi 26.000 misioneros, en la tierra colorada la discapacidad más común es la que afecta la motricidad. Allí se engloba a quienes sufrieron un accidente de tránsito o laboral, perdieron o disminuyeron movilidad por un accidente cerebrovascular (ACV) o aquellos que viven con esta condición de nacimiento, por ejemplo por hipoxia cerebral (falta de oxígeno suficiente en el cerebro), entre otros.

“Según nuestras últimas estadísticas tenemos 25.800 personas con CUD en vigencia, esto es un documento nacional que no es obligatorio, es un documento que la persona se hace por voluntad porque teniéndolo acceden a todos los beneficios que se contemplan para las personas con discapacidad, que son muchos como transporte por vía terrestre en forma gratuita, ayudas con las casas de Iprodha, a veces también ayuda con la luz eléctrica y se los libera también de algunos impuestos”, señaló al respecto Mirian Benítez, directora de Discapacidad de la cartera sanitaria provincial.

Según datos estadísticos de la misma dirección recientemente difundidos, de ese total de certificados activos hay un 62,9% que fueron otorgados a personas que tienen entre 15 a 64 años, el 27,5% de ciudadanos está en el grupo de 0 a 14 años y el 9,7% son mayores de 65 años.

En ese marco, la funcionaria recordó que en los últimos días se abrió en la provincia una nueva Junta Evaluadora -en Comandante Andresito- y con esta suman once que están brindando cobertura en toda la geografía provincial.

“Antes había tres nada más y ahora contamos con la del Hospital Pediátrico, el Hospital Madariaga, una itinerante en el Ministerio de Salud, otra en Alem, Oberá, San Antonio, Eldorado, Puerto Iguazú y hace 15 días que dimos apertura a la nueva junta en Andresito para solucionar los temas de todas las colonias de la zona, para eso formamos a tres profesionales”, explicó la funcionaria y aclaró que el documento que otorgan estas juntas tiene validez nacional. “Eso agilizó todo porque las personas del interior ya no necesitan venir hasta Posadas a hacerse el CUD y pueden hacerlo más cerca de su domicilio”, agregó.

Luego detalló sobre qué requisitos debe cumplir una persona para acceder a esta certificación. “Tenés que tener una patología o una discapacidad en forma transitoria o permanente que esté certificada con un resumen de historia clínica del médico tratante, es una evaluación de persona a través de estos profesionales de la junta, que está integrada por un médico, un trabajador social y un psicólogo que lo que realizan es un análisis biológico, psicológico y social”, dijo. Es decir, se debe comprobar una alteración de tipo biopsicosocial que condicione la vida de la persona.

Sin vencimiento

Además la referente del área se explayó sobre los CUD que en marzo pasado se comenzaron a entregar sin fecha de vencimiento, algo novedoso y que era un viejo reclamo de las personas y familias con discapacidad.

“Desde el 15 de marzo todos los certificados que se emiten en Argentina, por una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), no tienen más vencimiento. Todos los que tenían vencimiento este año, por ejemplo, o si lo sacaron antes y vence el año que viene, se acercan a la Junta Evaluadora y ahí renuevan ese certificado antiguo y le dan uno sin vencimiento”, contó.

Al profundizar en las discapacidades más prevalentes en Misiones, Benítez sostuvo que gana en estadística la motriz. “La parálisis cerebral, la persona que no camina, que está en silla de ruedas; en segundo está la intelectual, que son los retrasos de la maduración neurocognitiva, retraso mental con dificultad del aprendizaje, personas con déficit cognitivo y después le siguen lo auditivo y visual”, detalló y añadió que no importa cuándo, dónde o cómo se originó la dificultad, “lo que importa es la evaluación de la discapacidad y que cumpla los requisitos para el CUD”.

Por último, indicó que las discapacidades pueden ser de por vida o reversibles. “La visual, auditiva, la sordera, generalmente no son reversibles, pero también hay discapacidades mentales, intelectuales y viscerales que pueden ser o no reversibles, depende del grado en que está esa enfermedad, por eso se necesita la evaluación del médico para saber en qué grado está esa enfermedad, porque hay unas que son permanentes y otras que evolucionan a un estado de no discapacidad, entonces ahí la persona se presenta y se anula el certificado que se dio con anterioridad”, finalizó.



Un documento que abre una puerta a derechos.

De qué se trata.

El Certificado Único de Discapacidad es un documento válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22.431 y 24.901.

Trámite gratuito.

Para recibir el CUD la persona debe pasar por una evaluación realizada por una junta que determina si corresponde la emisión del certificado. El trámite es gratuito y voluntario.

Beneficios.

Tener el CUD da una serie de beneficios entre los que están tratamientos médicos gratuitos, transporte terrestre gratuito, exención de algunos impuestos y asignaciones familiares.

Vigencia.

Por una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, desde el 15 de marzo pasado los CUD que se expiden en cualquier parte del país no tienen fecha de vencimiento.

El desafío de romper mitos para lograr la inclusión