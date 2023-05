Manifestantes entorpecen el tránsito en el acceso sur y puente internacional

miércoles 03 de mayo de 2023 | 9:01hs.

Un grupo de manifestantes, parte del movimiento de trabajadores de la educacionen lucha, que no alejados de los gremios mayoritarios no aceptaron los acuerdos salariales firmados por el sector, se manifiestan en la mañana de este miércoles en el acceso sur de Posadas, donde entorpecen el tránsito y el acceso al puente internacional San Roque González de Santa Cruz. En la última mesa de diálogo del sector, concretada el 17 de abril, se acordó que el próximo lues habría una reunión para avanzar en una recomposición salarial. Los autoconvocados se adelantaron a esta instancia con sus medidas.

Las medidas fueron decididas la semana pasada, y además de las movilizaciones se realiza un paro de 72 horas, que por estos dias muestra un bajo acatamiento en la tierra colorada. Los movilizados afirman que estas medidas son una "respuesta directa al silencio por parte de la patronal respecto a una mejora salarial solicitada, aún cuando claramente los representantes del gobierno expresaron, en la mesa del 25/04, que continuaban abiertos los canales de diálogo", según reza un comunicado publicado en las redes donde este espacio de autoconvocados hace públicas sus posturas.

"A las calles y a las rutas nos empuja el Estado que no está dispuesto a dar solución a los reiterados reclamos del sector, un estado que pretende mantener en la precariedad a sus trabajadores, tanto en lo salarial como en las condiciones laborales, que no se ocupa de brindar meriendas o almuerzos nutritivos a los niños que asisten a sus establecimientos. Es así que la fuerza de los porteros, cocineras, preceptores, bibliotecarios y docentes es incuestionable, las largas horas de exposición a la intemperie, lejos de desanimar, acrecentaba la firmeza en el paso dado, la determinación de no dar tregua en esta contienda, por ello la Asamblea de los Trabajadores de la Educación en Lucha resolvió elaborar y ejecutar un plan de acción, convocando a paro sin asistencia a los lugares de trabajo", informaron.

Y explican que "la determinación en los reclamos, se sostiene por la dura realidad que atraviesan las familias de los trabajadores en toda la provincia, que ven imposible cubrir sus necesidades básicas con el empobrecido y desactualizado salario, en estos tiempos no hay dudas, no hay confusión de lo solicitado $51.200 de básico y 100% del código 960, porque la realidad nos demuestra que no hay voluntad política, que no hay política de estado para dar soluciones reales, porque toda mejora y logro siempre le fue arrancado al poder con la lucha de los que no se resignan, los que con dignidad no temen enfrentarse a la soberbia de un poder para arrancarle conquistas para el colectivo de los trabajadores".

Acuerdo salarial

El 17 de abril pasado el gobierno de Misiones y los gremios mayoritarios acordaron un incremento del salario del sector. Tras reunirse en una mesa de diálogo en la que estuvieron presentes los ministros de Educación, Miguel Sedoff; de Trabajo Silvana Giménez; de Hacienda, Adolfo Safran; el presidente del CGE Alberto Galarza, y referentes de sindicatos, se firmó una recomposición salarial al básico desde el mes de abril 2023: aumento de $3.150 al básico de maestro de grado, incrementando el salario de $37.850,77 a $41.000,77.

Ademas de la garantía salarial para maestro de grado sin antigüedad pasa a $111.454. Esta garantía se extiende de acuerdo a la antigüedad: Docente con 1 a 4 años de antigüedad: $113.684. 5 a 9 años: $115.913. 10 años o más: $118.142. También se eleva el porcentaje del adicional por movilidad (concepto 960) del 40% al 50%.

A tal efecto, el importe del precio de nafta super de referencia se considerará para cada mes el precio de la nafta super para la ciudad de Posadas que publica la empresa YPF al día 15 de cada mes, y que actualmente es $221,10. Se acordó una reunión para la semana del 08/05 de 2023 para trabajar la pauta salarial de mayo 2023. Se considerará la inflación efectiva transcurrida en 2023 más la inflación proyectada de los meses de mayo y junio. En esa mesa se acuerda elevar el concepto 960 del 50% al 100%.

Adhesión al dictamen del Ministerio Economía de la Nación referente a la nota NO-2023-21109136-AON-SSIP#MEC en relación a la consideración de ítems salariales que se consideran vinculados a la producción pedagógica de conocimiento de enseñanza-aprendizaje. Estos pasan a estar excluidos parcialmente, conforme a la normativa, en el cálculo del impuesto a las ganancias. Además, se fija fecha para el 26 de abril para la continuidad de la mesa técnica salarial, en el Consejo General de Educación.

También se acordó reunión en la mesa previsional del IPS para evaluar los aumentos otorgados a los jubilados y pensionados docentes. Se trabajó la continuidad de las reuniones de la comisión especial de la jornada extendida y completa, la mesa pedagógica para continuar con los diseños curriculares de los profesorados de nivel inicial y primario, y la continuidad de la mesa técnica de titularización.