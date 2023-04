Condenado a 8 años de prisión por explotar laboralmente a 13 misioneros en un campo de Entre Ríos

sábado 29 de abril de 2023 | 18:08hs.

Un contratista rural de la ciudad de Concordia (Entre Ríos) fue condenado a 8 años de prisión de cumplimiento efectivo tras haber sido declarado culpable del delito de "trata de personas con fines de explotación laboral", siendo las víctimas un total de 13 trabajadores oriundos de la localidad de Bernardo de Irigoyen (Misiones) que fueron obligados a trabajar en condiciones infrahumanas en un campo de aquella provincia.

Se trata de Juan Manuel Maydana, de 60 años, propietario también de un aserradero y a quien el Tribunal Federal de Concepción del Uruguay ordenó indemnizar a cada uno de los damnificados con la suma total de 3.5 millones de pesos en concepto de daño material (2 millones) e inmaterial (1.5 millones).

Trata laboral

De acuerdo al expediente de la causa, el martes 31 de agosto de 2021 el Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos de Gendarmería Nacional "Concordia" recibió el llamado de un hombre con intenciones de hacer una denuncia por posible trata laboral.

Era uno de los misioneros que había estado retenido en el campo, quien en ese momento dijo estar en la terminal de ómnibus. En el lugar los federales tomaron contacto con quien fue identificado como S.A.M, de 18 años, quien en la denuncia explicó que tiene domicilio en Bernardo Irigoyen, y el 9 de agosto había llegado al campo ubicado sobre la Ruta 18.

Relató que en el lugar seguían órdenes de un patrón a quien lo llamaban "Maydana", siendo unos diez trabajadores quienes se encontraban en condiciones infrahumanas, sin baños ni electricidad, bajo carpas de nylon, bebiendo agua que no era potable.

Refirió que con Maydana acordó un pago de "200 pesos por hora o 65 pesos por poste" por trabajos como raleo, desmonte, pelando postes de eucalipto, traslado de maderas, monto que "el contratista no cumplió en abonar". Contó que le iba descontando las mercaderías destinadas a los empleados.

En su denuncia dejó sentado también que Maydana los amenazaba que ante el descanso los iba a despedir. Bajo esas circunstancias, el 28 de agosto tuvieron una discusión: "Me dijo que me iba a echar y le dije que entonces me quería ir a mi casa; me dijo que prepare mis cosas para el lunes, que me iba a llevar a la terminal y que me iba a comprar el pasaje con la plata mía, a la vez que me daría plata de lo que había trabajado", relató.

El misionero apuntó que "cuando llegó el lunes fuimos a la terminal para comprar el pasaje y subir al colectivo (...) a todo esto, me voy a hablar de nuevo con el patrón para que me

pague lo que me debía de todo el trabajo que hice desde que llegué y mientras estaba subido en la caja de la camioneta, bajando mis bolsos (en la terminal) este señor (Maydana) se sube al vehículo y me dice 'bueno te voy a pagar' y arranca la camioneta

haciendo que me caiga de la caja, dejándome abandonado en la terminal".

Los allanamientos

En el aporte de más detalles sobre las condiciones laborales de los demás misioneros, el denunciante agregó que en el establecimiento había aproximadamente unas 9 personas que

continuaban trabajando en esas condiciones y en negro y que Maydana poseía armas de fuego, que utilizaba para efectuar disparos al aire.

Fue ordenada una investigación por parte del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, que derivó en el allanamiento del establecimiento que estaba a cargo del ahora condenado, donde detectaron la presencia de 12 trabajadores rurales y dos choferes de camiones que se identificaron como L.A.S.B (26), S.L.B (47), O.E.S (19), P.S (34), R.D.R (20), O.R.R (26), J.D.M.B (21), A.W.A (21), R.A.R (37), E.M (36), J.C.O (60), M.O.M.R (62), todos oriundos de Bernardo de Irigoyen.

Al momento de la identificación O.R.R. y J.D.M.R manifestaron que Maydana tenía retenidos sus documentos de identidad sin motivo alguno. En el predio donde residían había cuatro carpas precarias hechas con lonas sostenidas por palos y machimbres. En su interior había pocos colchones, no tenían baños ni lugar para higienizarse, tampoco energía eléctrica, agua potable y menos elementos de primeros auxilios. Cocinaban sobre tizones.

En la requisa personal de Maydana y en su camioneta Toyota Hilux los federales hallaron los documentos de identidad de O.R.R. y de J.D.M.B, como así también un arma de fuego calibre 9 mm, cartuchos de varios calibres y documentación que dueron de interés para la causa. El acusado fue detenido en ese momento y las víctimas regresaron a sus casas.

Juicio y condena

Maydana llegó a juicio imputado por el delito de trata de personas en su modalidad de traslado y acogimiento con fines de explotación laboral agravado por el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, por haberse cometido mediante engaños, amenazas, violencia e intimidación, por haberse logrado la consumación de la explotación y por tratarse de más de tres víctimas, en calidad de autor.

En el debate oral se defendió de todas las acusaciones y contó una historia absolutamente distinta, alegando desconocer lo que sucedía en su campo y apuntando a un hombre que a sus dichos, era el encargado de los peones que estaban en el lugar. Las víctimas, en tanto, lo colocaron como responsable directo y detallaron aspectos terribles del tiempo en que estuvieron trabajando bajos sus órdenes "de sol a sol".

Pese a que la defensa requirió su absolución, la jueza María Emilce Rojas -al frente de un tribunal unipersonal- declaró la culpabilidad de Maydana y dictó la setencia condenatoria, ordenando el embargo de algunos bienes para hacer frente a las indemnizaciones.