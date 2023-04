San Pedro: candidata a intendente propuso la realización de un debate público

jueves 27 de abril de 2023 | 16:47hs.

En San Pedro, capital de la Araucaria, son quince los sublemas que disputan el sillón comunal en las próximas elecciones del 7 de mayo y en ese marco una de las candidatas presentó una nota ante el Concejo Deliberante donde solicita la realización de un debate público para que de esa manera se dé cumplimiento al artículo 71 de la Carta Magna y a su vez fomentar el debate en igualdad de condiciones.

La vigente contienda electoral tiene en campaña, de manera inédita a cuatro mujeres, entre la más joven a postularse en la historia del municipio, se encuentra Marina Raineck (26), con el sublema "Activar" por Juntos por el Cambio. La joven abogada, presentó ante el cuerpo deliberativo una nota en la que pide un debate político con posible fecha para este viernes 29 en las instalaciones del Concejo Deliberante. La iniciativa que ingreso como expediente 045-E2023, no fue tratada sobre tablas, pasó a su respectiva comisión, donde sería tratada.

En diálogo con El Territorio, argumentó sobre su petitorio: "El objetivo del debate es poder tenerlos a todos los candidatos y candidatas a intendente de frente y ser la portavoz de muchos ciudadanos sampedrinos para hacer preguntas. En San Pedro estamos con un Concejo Deliberante donde 6 de las bancas están ocupadas por concejales renovadores, así que creo que no me aprobarían el proyecto, pero la intención es que me lo aprueben".

Y agregó que "el debate consiste en que, entre los candidatos, no tengamos diferencias y podamos preguntar y responder en igualdad de condiciones. Me interesaría que salga porque es una herramienta democrática y en este año en especial que celebramos los 40 años de democracia ininterrumpida me parece crucial que se pueda dar cumplimento a la carta orgánica que lo establece".

Cabe mencionar que, en la localidad, por iniciativa de la docente Lorena Fernández, se han desarrollado paneles políticos, donde los postulantes presentaron sus propuestas ante los alumnos y respondieron a sus inquietudes, distinto a lo que propone la candidata.

En cuanto a Raineck, es hija de una familia de la localidad aunque nació en Eldorado ya que hace 30 años no se hacen partos en el departamento.

Con la elección de mayo en San Pedro se eligen intendente, viceintendente y se renuevan cuatro bancas en el Concejo Deliberante, son estás las de los concejales que responden al gobierno local actual.