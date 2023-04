Dictan cursos a soldados del Ejército Argentino para el combate de incendios

viernes 21 de abril de 2023 | 11:15hs.

Los incendios siguen siendo una problemática en la tierra colorada y las autoridades trabajan fuertemente para poder combatirlos y que no pasen a mayores. Por esta razón se encuentran realizando cursos destinados a soldados del Ejército Argentino con el objetivo de poder contar con ellos en siniestros que se produzcan en áreas forestales.

Luis Besold, especializado en combate de incendios forestales, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Estamos más tranquilos pero a nosotros también nos asusta cuando estamos en un periodo más tranquilo porque como que nos relajamos, decimos que no nos va a pasar, que ya pasó lo peor y al contrario tenemos que seguir trabajando, analizar todos los que nos pasó y trabajar más fuerte aún porque lo que se viene a futuro que es muy complicado y bravo”.

“Tenemos que mejorar lo que tenemos y formar cabezas con capacidades de gestionar los incendios que se nos van a venir de acá a futuro porque se nos vienen temporadas mucho más complejas, más complicadas, con veranos más severos, con incendios más complicados de controlar, entonces tenemos que formar analistas de incendios, formar buenas estructuras, potenciar lo que tenemos para mejorar las respuestas que podamos dar”, acentuó el especialista.

Además agregó que la formación se está dando a un grupo de 20 soldados de la localidad de San Javier por parte de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios, el Ministerio del Agro a través de la Subsecretaría Forestal y el Consejo General de Educación, “ya se dio en Posadas, ya se formó un grupo en combate de incendios forestales y con esto la idea es justamente ir formando estructuras para prepararse para lo que se viene, si bien ahora vamos a entrar en un período neutro donde se van a mantener las condiciones de clima que estamos acostumbrados en el otoño-invierno que es poco lluvioso, eso no significa que no vamos a tener incendios, eso significa que vamos a salir de un invierno con un agosto a septiembre complicado. Agosto viene con un clima que nos complica y vamos a tener un verano lluvioso que es normal, con altas temperaturas, con mucha humedad, pero vamos a seguir teniendo incendios, entonces no nos tenemos que relajar”.

“Nosotros con esto venimos trabajando en varios frentes con jornadas de planificación de incendios forestales, concurso de combate, con jornada de prevención y combate de incendio que lo vamos a hacer ahora con los productores y se está lanzando en la Facultad de Ciencias Forestales una diplomatura de Manejo del Fuego que es algo muy importante, formar nuestros profesionales, hoy esto ya es una demanda de mercado, una demanda laboral y se está trabajando en eso sin contar lo que viene haciendo por parte del Gobierno de la Provincia que es muy importante la formación de la Brigada Forestal de Bomberos Voluntarios”, refirió Besold.

Por otra parte comentó que la idea es sumar también a los empleados municipales a este curso “como oyentes, que estén participando y que estén viendo, que se involucren para que trabajen, para que cuando tengan una emergencia saber qué hacer”, culminó.