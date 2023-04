Con 64 equipos mañana se pondrá en marcha el Gran Premio Capital Nacional del Té

jueves 13 de abril de 2023 | 16:38hs.

La primera fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se disputará desde el viernes por los caminos vecinales de Campo Viera tiene 64 equipos anotados entre autos, motos y cuatriciclos. La velocidad empezará el viernes a las 20 con el Súper Especial Nocturno que se disputará por las calles del casco urbano de Campo Viera.

Antes, a las 19, en la Reunión de Pilotos, se realizará junto con la Municipalidad de Campo Viera y la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD), un homenaje por los 35 años de la primera carrera válida por el primer campeonato provincial.

Será el primero de una serie de homenajes que realizará la AMPyNaR al cumplirse esta temporada 35 años de aquel primer Campeonato Misionero de Rally.

El sábado y domingo la actividad se trasladará a las colonias de Campo Viera. El cierre será el domingo con la disputa de la segunda fecha de Súper Prime, que se realizará en el predio ubicado en el ingreso a Campo Viera, al costado de la ruta nacional 14.

La primera fecha del campeonato, será de graduación 2, por lo tanto, entregará punto y medio para las distintas categorías.

Novedades

Entre las novedades para la apertura del año se destacan el debut del binomio local Lucas Pedrozo-Facundo Viveros, que estará en el Grupo A con el Ford Fiesta Max. Ellos se sumarán a Cristian Lewtak-Jorge Kondratiuk, que habitualmente viene corriendo en el Grupo A con el VW Gol atendido por el JR Racing.

También debutará como piloto Yonas Muller, quien dejará de ser navegante y pasará a conducir el VW Gacel de la Clase N6 de Guillermo Pereira, quien ira de navegante.

Otra cara nueva será la del piloto de Puerto Iguazú Pablo De Francesco, quien debutará como piloto con un nuevo VW Gol en la Clase N6. De Francesco llevará de navegante a Walter Acosta.

Volverá a correr la dupla de Iguazú integrada por Benjamín y su hijo Catriel Devechi, que estrenarán su nuevo VW Gol de la Clase N2 Light. También regresará Eduardo Bagneres-Hugo Wolozinczuk con el Chevrolet Corsa de la Clase AZ Light.

Otro que estrenará auto será la dupla de Leandro N. Alem Pablo Koch-Marcelo Horchuk, que estrenarán un flamante VW Gol del Grupo A.

Entre las motos retornará el posadeño Javier Riveros (Honda Tornado) quien estará en la E Senior.

Las categorías de motos y cuatriciclos tendrá nueva denominación. Así las categorías de Motos serán E PRO (ex E1), E SENIOR (ex E2), Enduro Sport (ex E3), Promocional (Ex E4).

Las categorías de Cuatriciclos quedaron en Quad Pro (ex Quad A) y en Quad Senior (ex Quad B).

Inscriptos

Binomio Auto Clase Localidad

1. 103) Maicon Paulus-Cristian Polzuber Toyota Etios Hibrido San Vicente

2. 199) Héctor Finke-Marcos Espindola VW Gol Trend Hibrido A. Del Valle

3. 102) Gabriel Vidal Rodríguez-Aitor Zugasti Ford Ka Viral Hibrido Posadas

4. 272) Benjamín Devechi-Catriel Devechi VW Gol N2 Light Pto Iguazú

5. 259) Horacio Sauer-Sonia Rivas Ford Ka Viral N2 Light Posadas

6. 299) David Trump-Leandro Larraburu VW Gol Trend N2 Light Buenos Aires

7. 269) Carlos Mello-Luis Ribas De Amaral VW Gol Trend N2 Light Colonia Aurora

8. 290) Abdhiel Krysvzuk-Carlos Hesselman VW Gol Power N2 Light El Soberbio

9. 254) Marcelo Kaczurek-Mauricio Sainz VW Gol Power N2 Light Apóstoles

10. 292) Cristian Andrez-Luciano Kroch VW Gol N2 Light El Soberbio

11. 266) Luis Smiguel-Luis Koruñak Ford Ka Viral N2 Light Cerro Azul

12. 205) Héctor Ripoll-Cristian Velázquez Renault Mégane N2 16v. Garupá

13. 201) Luis Da Luz-Lucas Houchuk Ford Fiesta Kinetic N2 16v. L. N. Alem

14. 232) Sergio Zarza-Hugo Espinola Ford Fiesta Kinetic N2 16v. Pto Iguazú

15. 233) Nancy Weber-Francisco Répula Renault Clio N2 16v. Dos De Mayo

16. 718) Santiago Elorza-Natalia Elorza Renault 18 AZ Light Posadas

17. 734) Eduardo Weiss-Walter Purgar Renault 18 AZ Light A. Del Valle

18. 722) Darío Bazyluk-Hernán Potschka Renault 18 AZ Light A. Del Valle

19. 705) Yamil Pettersen-Javier Espinola Renault 18 AZ Light A. Del Valle

20. 733) Eduardo Bagneres-Hugo Wolozinczuk Chevrolet Corsa AZ Light L. N. Alem

21. 781) José L. Llamosas-Walter Belgtatt VW Gol AZ Light A. Del Valle

22. 777) Gabriel Cabral-Leandro Schunke VW Gol AB9 AZ Light El Soberbio

23. 703) Daniel Márquez-Manuel Prette Renault 18 AZ Light A. Del Valle

24. 621) José Igoa-Eduardo Osudar VW Gol N6 C. De La Sierra

25. 611) Yeisson Fredrich-Richardt Fredrich VW Gol N6 Santa Rita

26. 623) Sergio Dumke-Tobías Dumke Fiat Duna N6 A. Del Valle

27. 601) Mario Steurer-Dyango Barrios VW Gol AB9 N6 Pto Iguazú

28. 628) Pablo De Francesco-Walter Acosta VW Gol N6 Pto Iguazú

29. 625) Gilberto Marchioti-Diego Lovera VW Senda N6 Campo Viera

30. 610) Yonas Muller-Guillermo Pereira VW Gacel N6 Santa Rita

31. 622) Mauro Boher-María Oviedo VW Gol N6 Santa Rita

32. 604) Martín Godoy-Mauricio Marchiotti VW Senda N6 L. N. Alem

33. 614) Marcos Marchiotti-Kymberlyn Marchiotti VW Gol N6 Santa Rita

34. 673) Fidel Cordero-Juan J. Pérez VW Senda N6 Pto Iguazu

35. 352) Andrés Kruse-Sebastián Mezzorana VW Gol A Montecarlo

36. 333) Ricardo Pernigotti-Juan Pablo Pernigotti VW Gol A C. De La Sierra

37. 314) Pablo Koch-Marcelo Horchuk VW Gol A L. N. Alem

38. 322) Cristian Lewtak-Jorge Kondratiuk VW Gol A Campo Viera

39. 301) Lucas Ritter-Alejandro Ritter Renault 18 A A. Del Valle

40. 324) Diego Jacovoski-Kevin Jacovoski VW Gol Power A A. Del Valle

41. 347) Fabio Montiel-Diego Czajkowski VW Gol G4 A Posadas

42. 329) Lucas Pedrozo-Facundo Viveros Ford Fiesta Max A Campo Viera

43. 550) Fernando Schmit-Agustín Pettersson Honda Civic N3 San Vicente

44. 540) Martín Cassoni-Enzo Dos Santos Renault Clio N3 L. N. Alem



Anotados para la 2ª Fecha del Súper Prime (van con auto compartido)

45. 282) Romina Rodríguez-Catriel Devechi VW Gol N2 Light Pto Iguazú

46. 740) Edgardo Pettersen-Javier Espinola Renault 18 AZ Light A. Del Valle

47. 321) Gabriel Bunine-Fabián Rosinski Ford Fiesta Max A El Soberbio

Motos

Piloto Motos Clase Localidad

48. 36) Lucas Horianski Yamaha WR 450 E Pro Posadas

49. 5) Nicolás Zacharski Kawasaki Kxf250 E Pro Apóstoles

50. 80) Javier De Olivera Honda 250 E Senior L. N. Alem

51. 25) Nicolás Korol Kawasaki Kxf250 E Senior Apóstoles

52. 74) Carlos Zuetta Honda Tornado E Senior L.N Alem

53. 34) Javier Riveros Honda Tornado E Senior Posadas

54. 21) Carlos Stemaszezuk Honda Crf 230 Enduro Sport A. Del Medio

55. 268) Brian Stangryciuk Yamaha TTR Enduro Sport San Vicente

56. 19) Nicolás Ortowski Raptor 700 Quad Senior Apóstoles

57. 24) Juan Cruz Giménez Yamaha Yfz 450R Quad Senior San Javier

58. 73) Joaquín Basterra Yfz 450R Quad Senior Oberá

59. 79) Victoria Werner Yamaha Raptor 350 Quad Senior L. N. Alem

60. 285) Jonathan Báez Yfz450r Quad Senior Oberá

61. 84) Damián Villalba Trx 450 Honda Quad Senior Posadas

62. 229) Dante Báez Yamaha Yfz 450 Quad Senior Oberá

63. 72) Nelson Friske Yamaha Yfz 450 Quad Senior Campo Viera

64. 737) Matías Suárez Da Silva Yamaha Raptor 700 Quad Senior Campo Viera

Horarios

VIERNES

10 a 18: Administrativa Definitiva.

10 a 18: Caminos habilitados para reconocimiento.

10 a 18: Técnica Previa.

18: Apertura Parque Cerrado.

19,30: Cierre Parque Cerrado.

19: Reunión Obligatoria de Pilotos con autoridades de la prueba.

20: Largada Súper Especial Nocturno

SÁBADO

6 a 8: Caminos habilitados para recorrido

7 a 09,00 hs. Verificación Técnica de Vehículos Observados.

9,10: Partida del primer auto del Parque de Asistencia.

9,38: Largada P.E 01 KM 39–Colonia Martén (I)

10,21: Largada P.E 02 Acceso Ruta 210-Km 28 (I)

12,29: Largada P.E 03 Km 39 - Colonia Martén (II)

13,12: Largada P.E 04 Acceso Ruta 210-Km 28 (II)

15,20: Largada P.E 05 Km 39 - Colonia Martén (III)

1ª Etapa: 76.780 metros de Pruebas Especiales y 56.990 metros de Enlaces

DOMINGO

7,50: Ingreso de tripulaciones a parque cerrado

8: Partida del primer auto desde parque cerrado

8,35: Partida del primer auto desde Parque Asistencia.

9,03: Largada P.E 06 KM 39-Colonia Martén (IV)

9,46: Largada P.E 07 ACCESO Ruta 210-KM 28 (III)

11,54: Largada P.E 08 KM 39-Colonia Martén (V)

2ª Etapa: 49.940 metros de Pruebas Especiales y 39.200 metros de Enlaces

14: Largada de la 2ª fecha del Campeonato Misionero de Súper Prime.