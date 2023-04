Confirmó la candidatura

sábado 01 de abril de 2023 | 6:05hs.

Tras el parate por la fecha Fifa, River retomó su buen momento y venció a un golpeado Unión, que poco pudo hacer ante la intensidad que le propuso el Millonario.



El equipo de Núñez ganó 1-0, marcador que no refleja lo que sucedió en el Monumental, pero que le permitió estirar la ventaja en la cima de la Liga Profesional y continuar como el único líder del certamen.



El conjunto de Martín Demichelis volvió a mostrarse claramente superior a su rival amenazando desde el inicio con abrir el marcador.



Un Nacho Fernández endemoniado fue el primero en amenazar con un tiro apenas desviado, hasta que a los diez minutos Nicolás De La Cruz pudo sacar velozmente un lateral por la izquierda -gracias a la rápida intervención de la alcanzapelotas Delfina Lombardi-, José Paradela mandó el centro y Nacho Fernández resolvió con un espectacular remate al segundo palo.



Después del gol, el Millonario se tomó un respiro pero en ningún momento le permitió agrandarse al Tatengue. Pero volvió con vértigo para el cierre del período, con dos llegadas de Paradela y una de Rodrigo Aliendro, ambas perdidas por muy poco, estuvo cerca de aumentar la diferencia en el marcador.



En el complemento, el anfitrión volvió a mostrarse superior. De entrada Federico Vera le sacó en la línea un disparo a Nacho, y a Paradela se lo sacaron con sendos rebotes sus propios compañeros, Lucas Beltrán y Fernández.



A los 19 minutos, una jugada amenazó con cambiar el rumbo del encuentro. Imanol Machuca se calentó tras una disputa con Enzo Díaz y al levantarse lo cabeceó en el pecho, desatando una gresca y su propia expulsión de parte de Fernando Echenique.



Pero, si bien continuó el dominio de la Banda, no se intensificó en especial. Aunque sí, siguió perdiéndose el segundo con Beltrán y los ingresados Miguel Borja y Andrés Herrera ante Sebastián Moyano.



Ahora, el Millo pondrá la cabeza en el debut de la Copa Libertadores, que será el martes desde las 19 ante The Strongest en la altura de La Paz.