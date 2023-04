Fatap advierte por paro de colectivos en el interior del país

sábado 01 de abril de 2023 | 6:04hs.

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) alertó a través de un comunicado que los servicios de transporte urbano del interior del país corren riesgo de paro por tiempo indeterminado debido a que no se cumplió con el acuerdo paritario llevado a cabo en febrero entre el Ministerio de Transporte de la Nación y Fatap en cuanto al fondo compensador.



“A la fecha no están dadas las condiciones económico financieras para garantizar la continuidad de los servicios de las empresas nucleadas por el organismo”, reza parte del escrito.



El comunicado

Sostiene la entidad que “en febrero del 2023, Fatap y la Unión Tranviarios Automotor alcanzaron un acuerdo paritario que tuvo como antecedente el compromiso del Ministerio de Transporte de la Nación de generar la normativa necesaria para dotar al Fondo Compensador al Transporte Automotor de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del Interior del país los importes necesarios para garantizar la sustentabilidad del sistema”.



No obstante, menciona que a partir de ello, Fatap acordó con la representación sindical incrementos salariales para los trabajadores hasta junio de 2023. De este modo, expresa que “se señalaron las condiciones económicas bajo las cuales sería posible cumplir con el convenio paritario, de lo que tuvieron conocimiento también los representantes del Ministerio de Transporte presentes en las audiencias”.



Incumplimiento

Seguidamente, según indica Fatap, las condiciones pactadas no se cumplieron. Por lo que, remarca un incumplido con el compromiso señalado. “Dado que las empresas prestadoras no percibieron aún las cuotas correspondientes de febrero y marzo establecidas en la Resolución MT N°86/23”.



Luego, se remarca que “la situación deriva en que las provincias no puedan efectuar los desembolsos que la misma norma dispone, ya que están directamente relacionadas a los aportes nacionales”.



Por otra parte, Fatap da de baja el acuerdo paritario. Además, detalla que no podrá afrontar el pago de los incrementos convenidos.



“El contexto descripto considera que los aportes nacionales establecidos en la Ley de Presupuesto 2023 no contemplan el fenómeno inflacionario, que tampoco es reconocido en las tarifas que los poderes concedentes provinciales y/o municipales fijan para el servicio. No cumplen -en la mayoría de los casos- con las estructuras de costos y fórmulas de determinación tarifaria que se han predispuesto en los pliegos y contratos de concesión”, expresó el escrito.



Pandemia

Por otro lado, el comunicado de Fatap sostiene que las empresas del sector no recibieron asistencia para superar los efectos de la pandemia por Covid-19, la cual dejó graves consecuencias económicas a varios rubros.



“Ven cómo su capital fue afectada y les resulta materialmente imposible renovar el parque móvil. Atentos a la inexistencia de oferta de buses y, cuando ella aparece, escasa y a precios exorbitantes, no cuentan con la capacidad de repago a causa de las condiciones económico financieras ya dichas”. Incluso, señala un deterioro en las condiciones de prestación de los servicios para los usuarios, lo que conlleva mayores gastos de mantenimiento e inversión en seguridad vial.



Mediante el escrito, Fatap realizó un llamado a las autoridades competentes- municipales, provinciales y nacionales. En ese sentido, solicita al Ministerio de Transporte de la Nación que convoque al Consejo Federal para la Administración de los Subsidios al Transporte Público Automotor de Pasajeros.