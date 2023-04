Repuntaron y avanzaron

sábado 01 de abril de 2023 | 6:01hs.

Los equipos misioneros tuvieron una gran jornada en el Campeonato Regional de Clubes C y D de Damas Mayores, que se disputa en las canchas “Lucina Von Der Heyde”de la Federación Misionera de Hockey, ubicadas en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard), y se metieron en las semis de sus respectivas categorías.



Capri y Centro de Cazadores finalizaron segundas en sus zonas de la división C, mientras que Guaraní también fue escolta en su zona de la división D y hoy irán por el pasaje a la final del certamen.



En la D, la Franja no tuvo un buen inicio de jornada. El conjunto de Villa Sarita perdió 2-0 frente a Paracao de Paraná. Valentina Bordi abrió la cuenta a los 5’ del primer tiempo y, de córner corto, Iara Bargas puso el definitivo 2-0 a los 6’ del segundo tiempo.



Pero Guaraní tuvo revancha por la tarde y venció 4-2 a Taraguy. Constanza Berent abrió el marcador para las posadeñas, pero Rocío Díaz igualó en el tercer cuarto.



Ese golpe despertó a las franjeadas, que en cuatro minutos convirtieron por duplicado gracias a Dana Gaete Cedrez. Ya en el último cuarto, Lola Tufró estiró la ventaja para Guaraní y Micaela Rosales Facal le puso cifras definitivas al encuentro.



Guaraní finalizó 2° en la zona A de la división D, detrás de Paracao de Paraná y hoy, a partir de las 13, se medirá con Paraná Rowing Club por el pasaje a la final del domingo.



Puede haber final misionera

Tanto Capri como Centro de Cazadores habían tenido un debut con caída en la división C el jueves por la mañana, pero se recuperaron por la tarde. Ayer ambos equipos consiguieron resultados positivos y se metieron en las semifinales del certamen.



El primero en salir a la cancha fue Centro de Cazadores, que igualó 2-2 con Universidad del Nordeste. La visita se puso rápidamente en ventaja gracias a los tantos de María Altamirano y Micaela Garzón en el primer cuarto.



Centro tuvo que luchar bastante y el descuento llegó a los 6’ del cuarto cuarto a través de Sol Duarte. Cinco minutos después, Duarte puso el definitivo 2-2 y el club posadeño festejó el pasaje a las semifinales.



Luego fue el turno de Capri, que no sufrió tanto gracias a su victoria 5-2 ante San Fernando. Agustina Cáceres marcó por triplicado durante el segundo y el tercer cuarto y Capri dominó los hilos del juego, aunque San Fernando descontó a través de Daniela Rodríguez sobre el final del tercer cuarto.

Capri goleó en el Cepard y esta tarde buscará meterse en la definición de la división C del Campeonato Regional. Foto: Víctor Hugo Paniagua

Apenas comenzó el último cuarto, Ana Encina estiró la ventaja y Fiama Vargas marcó el 5-1 para las de la Tierra Colorada. Julieta Maciel puso el definitivo 5-2 cuando quedaba poco tiempo en el reloj.



A partir de las 15, Capri se medirá con Universidad del Nordeste, mientras que a las 17 se disputará la otra semifinal, entre Centro de Cazadores y Rosario Central. Las misioneras podrían disputar la definición de la división C mañana.