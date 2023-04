La reacción de Lucas Benvenuto por la entrevista de Jey Mammon

sábado 01 de abril de 2023 | 6:00hs.

“Le deseo de corazón que pueda sanar su alma. Y que, si dentro de lo que él siente, de lo cual yo realmente no comparto, pero de lo que él siente que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”, dijo Jey Mammon en una entrevista a fondo que le dio a Jorge Rial.



Allí, se refirió a la denuncia en su contra por presunto abuso sexual que realizó Lucas Benvenuto, quien asegura que mantuvo una relación con Juan Martín Rago -tal es el verdadero nombre del músico- cuando tenía 14 años. El conductor, por su parte, en un descargo que había publicado días atrás dijo que se conocieron cuando el joven tenía 16 años, aunque no detalló su edad al momento en que iniciaron su vínculo sentimental.



“14. Yo no miento”, fue lo primero que escribió Benvenuto luego de haber visto el extracto de la entrevista que le dio Jey Mammon a Rial. Y agregó: “¿Qué parte no se entiende? Dejen de normalizar el abuso”.



Luego, hizo referencia a la frase del músico en la que decía que le desea “de corazón que pueda sanar su alma”, y Benvenuto, que hoy tiene 30 años, afirmó: “Cuánto tenía 14 años me decía lo mismo, pero en la cama. Qué ironía, ¿verdad?”.



En otra Historia, Lucas compartió una foto de cuando era niño y, sobre esa imagen, escribió: “Sigo protegiéndote”. Y agregó el emoji de un corazón vendado con un brazo levantado en signo de fuerza.



“Te voy a cuidar y proteger como nunca nadie lo hizo antes. Porque ese es mi trabajo, traerte de nuevo del lugar donde te robaron los años más importantes de tu vida” dijo. Y en otro tramo del texto, escribió: “No te voy a dejar atrás sin antes regalarte la verdad, tu verdad”.