El Misionero de Pista en la cuenta regresiva

jueves 30 de marzo de 2023 | 21:18hs.

Mañana vuelve el campeonato Misionero de Automovilismo en Pista. Con las pruebas extraoficiales, que por primera vez serán cronometradas por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD), comenzará en el Autódromo Rosamonte de Posadas, la primera fecha que lleva la denominación de ‘Gran Premio Veteranos de Malvinas’.

Al cierre de las inscripciones online están anotados más de 100 pilotos. En la Clase 1 habrá 42 anotados y se destaca los debutantes Rodrigo “Colo” González, el correntino Javier González, Manuel Pascual y el presidente de Guaraní Antonio Franco Patricio Vedoya, que se sumará con un Fiat Uno del MB Power.

“Mi papá siempre nos transmitió la pasión por los deportes, en especial por Guaraní y el automovilismo. Yo corrí hace mucho tiempo atrás con un 128 y ahora los amigos Raulito Finten, Mauro Barrios me insistieron a que pruebe, hice una prueba y me sentí muy cómodo y me divertí muchísimo”, dijo Patricio Vedoya en la previa de la carrera.

Además, se dará el regreso de Juan Pablo Abente, luego de su paso por el Turismo Pista, entre otras novedades.

En la Clase 3 son 18 pilotos y se dará la vuelta del posadeño Iñaki Beitia quien fuera subcampeón 2021 de la categoría y también participa en el Turismo Nacional. Ahora estará con un Renault Clío atendido por el Peralta Competición. El Bohn Competición hará debutar sus nuevas unidades a cargo de Javier Dettiene con un Toyota Etios, Luciano Viana (Clio) y Damián De Lima (Clio).

En el TC4000 hay 13 pilotos anotados. El obereño Javier Kupski estará con un nuevo Ford y dejará atrás el Fairlane, Carlos Cabral, quien pondrá en pista un flamante Torino, marca que volverá a tener presencia en la categoría luego de 8 años. Desde Corrientes llegará Fernando Fa con una Chevy.

En el TCM habrá 12 pilotos y se darán los debuts de Mariano Tajada quien estará con un Ford de Juan Dos Santos y del posadeño Sebastián Maurer, quien estrenará un Torino.

La Copa Fiat 1.4 tiene 26 anotados y correrán por primera vez el piloto de San Vicente Nicolás Lorenzo y el posadeño Gino Mautino.

En los últimos días la Femad y la AMPPAC inspeccionaron el trazado Nª1 de 4370 metros de extensión y confirmaron que ese será el dibujo a utilizar.

La actividad tendrá los habituales ensayos de los viernes en los cuales se anunció que serán cronometrados por parte de la FeMAD como una de las grandes novedades. Mañana la actividad empezará a las 11. Mientras que el sábado, desde las 10 habrá entrenamientos y luego serán las clasificaciones. El domingo, desde las 8.30, irán las series y finales de las cinco categorías.