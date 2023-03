Educación: el 43% de los secundarios regularizaron sus materias en las mesas de marzo

jueves 30 de marzo de 2023 | 13:06hs.

Se dieron a conocer los porcentajes de los últimos exámenes que estudiantes adeudaban materias con el sistema de libreta abierta. En ese sentido, desde el Consejo General de Educación indicaron que solamente el 31% de los estudiantes se presentó a rendir y que de ese porcentaje, solamente el 43% logró aprobar las materias, un número inferior a años anteriores.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Presidente del Consejo de Educación Alberto Galarza dio a conocer como fueron los resultados de las últimas mesas de exámenes en la cual participaron poco más de 18 mil estudiantes.

“Hicimos un relevamiento por cada una de las regionales que tenemos, se anotaron para rendir unos 56.152 estudiantes, de ellos se presentaron unos 18.234, es decir el 31% de los inscriptos. En tanto que de los chicos que se presentaron, un total de 7.648 que equivale al 43%, logró aprobar su materia”, detalló el presidente del Concejo de Educación.

Asimismo agregó que hubo un “proceso de aprobación inferior” a lo que se había logrado el año pasado en el cual debido a la pandemia los chicos “venían con promoción automática a la hora de pasar de año en la secundaria”.

En comparación al 2022, representó una caída importante de los estudiantes que recuperaron y aprobaron sus materias. Según datos del propio Concejo, en el 2022, del 100% de los alumnos que se anotaron para rendir, se presentó alrededor de 50%, de los cuales pudieron aprobar sus materias el 56% de los estudiantes.

Matemáticas y lengua, son las materias más adeudadas por los alumnos. “Son las materias que mayor inscripción poseen, tenemos un ranking establecido de las materias adeudadas y matemáticas lidera ese ranking, segundo lengua, tercero lengua extranjera, luego aparece ciencias naturales o biología y más atrás las demás”, explicó.

Sobre las libretas abiertas la cual llegó a su fin, Galarza expresó que la alternativa genero mayor números de matrículas a los últimos años del secundario. Esto se debió a que durante la pandemia, los alumnos promocionaban automáticamente sus materias accediendo al próximo año del ciclo educativo con la posibilidad de regularizarlas más adelante.

“Después de tres años de un proceso que se dio durante la pandemia que se denominó ‘libreta abierta’, mediante la cual no se cerraban las libretas y los chicos no repetían. Entonces tuvimos una promoción automática en la secundaria y eso generó que hoy tengamos más matrículas que antes de la pandemia, desde mi punto de vista de la estructura del sistema educativo, la verdad es que eso me alegra muchísimo es una muy buena noticia este porque estamos logrando el objetivo que nos planteamos tantas veces que los chicos no abandonen la escuela secundaria”; deslizó aunque avisó que ese logró trae acarreado un sinnúmero de “inconvenientes”. “La educación secundaria siempre tuvo un alto desgranamiento hay escuelas que tienen varias divisiones de primer año pero no tantas de cuarto y quinto. Entonces lo que está sucediendo es que hay que dividir algunas secciones que tienen más de 55 alumnos o algunos llegan a 70 alumnos, entonces hay que dividir y convertir esa cantidad de alumnos en dos divisiones; también la infraestructura de las instituciones no es la adecuada para poder dividir entonces nos generó algunas dificultades, pero lo cierto es que estamos contentos porque podemos de alguna manera retener a los estudiantes dentro de la escuela secundaria”, cerró.