Misiones implementará techos fríos en viviendas

miércoles 29 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Con el desembarco de una start up estadounidense en el Parque Industrial, Misiones proyecta la implementación de techos fríos para mitigar efectos del calentamiento global y disminuir el consumo energético en viviendas.



La experiencia, única en Latinoamérica, se motoriza desde la multinacional Macoma, que habilitó su planta en Nemesio Parma, tomó mano de obra local y acordó con el gobierno utilizar las nanopinturas ecológicas refractantes, en casas que construye el Iprodha en Itaembé Guazú.



Hasta Posadas llegó el iraní Hashem Akbari, profesor de ingeniería de construcción civil y ambiental de la Universidad de Concordia (Canadá), asesor científico de la empresa Macoma y autor del panel intergubernamental para el cambio climático, que recibió el premio Nobel de la Paz en 2007. Brindó una charla en el Ministerio de Cambio Climático, de la que participaron empresarios de la construcción, científicos y ambientalistas.



El experto explicó las bondades de los techos fríos y elogió la decisión de Misiones “de realizar acciones contra el calentamiento global que el resto del mundo debería copiar”.



“El problema que existe con el calentamiento no refiere a un sólo motivo, sino a una combinación de situaciones y los líderes del mundo están con el problema de cómo combatirlo”, dijo Akbari.



“Hay alternativas que se pueden utilizar ya mismo para reducir el calentamiento y muchos no ven esta muy buena vía de solución”, mencionó en alusión a los productos que ya fabrica la empresa en Misiones.



La pintura desarrollada por Macoma permite bajar hasta 10 grados de temperatura dentro de una vivienda y agrupar techos fríos, reducirá el dióxido de carbono a nivel mundial y esa acción califica para la comercialización de créditos de bonos verdes.



El próximo paso es desarrollar pavimentos fríos, otra opción que Akbari explicó como muy efectiva “porque son soluciones rápidas y económicas al mismo tiempo”.



Uno de los asistentes a la exposición del profesor iraní fue el presidente del Iprodha, Juan Carlos Pereira, quien confirmó que las pinturas “ya se están aplicando en Itaembé Guazú”.



“En la primeras pruebas comprobamos que la temperatura se reduce y es especial para techos de chapa que utilizamos aquí”, completó el funcionario.