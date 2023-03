Sampedrino se capacitó en el Bayern München de Alemania

lunes 27 de marzo de 2023 | 15:10hs.

Brian Fariña (29), profesor de Educación Física y entrenador voluntario en el Club Social y Deportivo Puerto Argentino de San Pedro, vivió una más que enriquecedora experiencia en uno de los clubes más importantes a nivel mundial; el Bayern München. Viajó a Alemania junto a otros 19 profesionales de Misiones que se dedican al fútbol infantil, de donde se trajo un bagaje de conocimientos y experiencias para aplicarlas en el fútbol en San Pedro.

Se trata de la primera etapa del programa "Formación de Entrenadores" de capacitación firmado Fueron cinco días de intensa actividad de formación junto a los más destacados entrenadores, con clases teóricas, prácticas, observaciones de entrenamientos y partidos de diferentes categorías. La segunda etapa se concretará en Puerto Piray y Posadas.

En diálogo con El Territorio, Fariña hizo referencia a la importancia de ser capacitado por profesionales del más alto nivel "Fue una experiencia muy enriquecedora porque estar en un club top de la elite mundial siendo formado por profesionales de alto rendimiento es algo muy valioso porque toda esa información transmitir a los chicos que serán los principales benefactores de esto, para que todo lo que obtuvimos en Alemania genere un cambio en el fútbol de Misiones"

La idea del profesor es expandir lo aprendido a los demás clubes del municipio y para la segunda etapa del programa, convocar a niños, niñas y adolescentes de los distintos puntos de la localidad para que puedan ser parte de significante formación. "Si bien represento a un club, la idea es que los conocimientos lleguen a todo aquel que lo necesite. Para la segunda etapa vamos a seleccionar un grupo de chicos de la categoría que nos pida el club para que vayan en representación de nuestro pueblo" anticipó Brian.

Si bien se trata de un Club donde buscan el máximo rendimiento, lo destacable es que se basan fundamentalmente en los valores y utilizan al fútbol como una herramienta de construcción social, y en eso apuntó el profesor al hacer referencia a algunas de las cuestiones más relevantes adquiridas en Alemania que tiene pensado aplicar en el fútbol local.

"La diferencia principal y el aspecto en el cual creo que se debería cambiar es que ellos no apuran el aprendizaje de los chicos, sino que respetan los tiempos de su desarrollo y saben sobre qué aspectos deben trabajar en cada etapa. Utilizan al fútbol como un medio de formación integral y por sobre todo de transmisión de valores para que los chicos se desempeñen en todos los ámbitos de la vida" destacó Fariña.

Y agregó "No miden el éxito en victorias sino en aprendizaje, luego de una competencia no basan sus preguntas en cuanto has ganado, sino que aprendiste de nuevo. Estoy muy contento y agradecido con cada persona que me permitió conocer una realidad que inspira a hacer nuevas cosas por los chicos y el fútbol"

En cuanto a la segunda etapa del programa que se desarrollará en la tierra colorada, alentó a los jugadores de diferentes categorías a entrenar con la posibilidad de poder mostrar el potencial que hay en San Pedro ante los del Bayern München "Tenemos muchas exceptivas para la segunda etapa, a los chicos de San Pedro de cualquier lugar, le pedimos que entrenen, porque le daremos una posibilidad de ser seleccionados para representarnos en la segunda etapa".

Cabe mencionar que este es el segundo, de los tres años de convenio firmado entre mencionado Club y el gobierno de Misiones. La primera edición se concretó el año pasado en el Club Crucero del Norte donde también participaron 20, entre profesores de educación física y entrenadores de fútbol. Por lo que, este grupo fue el primero en viajar a Alemania por medio de esta iniciativa.