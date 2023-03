El Indio Solari, contra la militancia política

lunes 27 de marzo de 2023 | 6:00hs.

El Indio envió un saludo y unas profundas palabras para el podcast Nobleza Hormiga, que se emite por FM La Patriada. Contestó acerca del rol de las juventudes en la sociedad y explicó por qué nunca fue militante político. “Yo creo que los jóvenes tienen que participar cada vez más en la democracia, pese a todo lo que estamos viviendo. Los artistas no deben ser militantes, porque terminan haciendo de su obra panfletos. Vengo de una familia peronista, pero nunca fui un militante”, destacó.



Más adelante, resaltó “Hay que luchar desde que te levantás hasta que te dormís. La rosca política no la entiendo, o al revés, la entiendo demasiado y me cuesta creer que esa manera de resolver nuestras vidas puedan dar buenos resultados”.



“Creo que hay otras formas de participar en la democracia para lograr que la democracia sea fuerte que tiene que ver con la cultura, con la manera en la que uno ve la revolución”, destacó alegando que “es a través de la literatura, del arte, y cualquier manifestación que nos acerque emotivamente y dicha con virtud”.



‘‘Yo los llamaría a que estén atentos, que se instruyan, que aprendan a ver cómo son los fenómenos, que no se dejen llevar por el poder de los medios hegemónicos. Cada cual tiene que hacer lo que siente pero desde un lugar de honestidad y de virtud”, recomendó a los jóvenes. “Cada uno, desde el lugar que crea, debe fortalecer las causas que piensan en los que no tienen nada, pasan hambre y todas las cosas a las que debemos ser sensibles. Después, el mecanismo, el método por el cual participan en la sociedad, cada uno sabrá lo que le indica su corazón y su pensamiento”, cerró.