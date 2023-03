Productores tienen dificultad para la reposición de pollos por la gripe aviar

miércoles 22 de marzo de 2023 | 4:30hs.

Debido al alto consumo de pollo y la demanda en esta época, pequeños productores avícolas se ven afectados por las medidas de restricción por la emergencia sanitaria de la influenza aviar. La normativa prohíbe el ingreso de pollitos a la provincia, lo cual perjudica en la reposición de las aves para continuar con la cadena de producción.



En tanto, desde la Asociación de Ferias Francas y el Ministerio de Agricultura Familiar de Misiones realizaron las gestiones pertinentes ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) solicitando alrededor de 15.000 pollitos para cubrir con la producción de los feriantes y abastecer la demanda local.



Cabe recordar, que el Senasa estableció las medidas sanitarias extraordinarias por la declaración de la emergencia por influenza aviar altamente patógena (Iaap) en la República Argentina, contempladas en la Resolución N° 166/2023, publicada en el Boletín Oficial el pasado 23 de febrero.



De este modo, el organismo insta al sector productivo a reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad de sus granjas avícolas. Prohíbe el ingreso de aves vivas en todo el territorio nacional y actividades que involucren a este tipo de animales. Además, de la notificación inmediata de casos sospechosos.



Al respecto, José Villasanti, presidente de las Ferias Francas de Posadas, en diálogo con El Territorio afirmó que los pequeños productores avícolas se encuentran en una situación difícil debido a que no pueden reponer los pollitos para continuar con la cadena de producción y cumplir con los consumidores en las ferias francas. Aseguró que se prevé pronta escasez.



Gestiones

En tanto, Villasanti señaló que desde la Dirección de Ferias Francas se están realizando las gestiones correspondientes para que se habilite el ingreso de pollitos para los pequeños productores.



“Para algunos es parte de su alimentación y además también producen para la venta en la feria”, dijo.



Luego, mencionó que se trata de una cadena en la cual si no hay pollos, tampoco las agropecuarias venderán en grandes cantidades el alimento para este tipo de animales.



Villasanti sostuvo que “a través de las ferias francas de todo Misiones, el Ministerio de Agricultura Familiar y el Senasa se está trabajando arduamente para que pueda facilitarse la entrada de los pollos”. Luego, agregó que se espera que sea de una manera controlada, con un registro y donde verifiquen todos los organismos competentes. “Los registros en este caso son sumamente importantes para que se sepa en qué chacra y a qué productor irá el animal”.



Seguidamente, detalló que se armó un pedido de 15.000 pollitos para cubrir con la producción de los pequeños productores de todo Misiones. “Es un número importante porque cada feriante quiere reponer el producto para no cortar con la cadena de producción.”



Procedencia

Asimismo, Villasanti explicó que se trata de los pollitos que luego van a faena para ser pollo parrillero. “Hace más de un mes que no ingresan a la provincia y va a escasear el pollo casero. Cada quince días ingresaba un proveedor que traía los pollitos al feriante para reponer el ave”.



De este modo, detalló que “se va faenando y nunca se corta la producción, pero en esta oportunidad será distinto”.



Relató que los feriantes mencionan que ya se quedan sin el producto. “Mostraron su preocupación al respecto, por ello queremos buscar una solución y agilizar la gestión”, aseveró.



En cuanto a los cuidados de las aves, resaltó que hay productores que están realizando mejoras en sus galpones. “Hay que aprender a convivir con esto como nos sucedió con el Covid-19. Es indispensable estar preparados con las medidas de resguardo”, cerró.



Agricultura Familiar

Por su parte, Marta Ferreira, ministra de Agricultura Familiar de Misiones, indicó que se están llevando a cabo acciones para que los feriantes puedan reponer los pollitos. “Se calcula 10.000 pollitos cada catorce días”.



Relató que luego de ser decretadas las medidas preventivas por la emergencia sanitaria debido a la gripe aviar, desde Agricultura Familiar se escuchó los reclamos de parte de los feriantes lo que llevó al Senasa recepcionar tal situación.



“Esperamos alguna respuesta pese a que charlamos con las autoridades del Senasa todas las semanas”, acotó.



Posteriormente, Ferreira hizo hincapié en la relevancia de tener todos los recaudos frente a la epidemia. “Nos juntaremos con Salud Pública y las autoridades de las Ferias Francas para establecer los criterios en caso de que la respuesta del Senasa sea positiva”.



“Para garantizar que la influenza no ingrese a la provincia, el organismo nos pide lograr la trazabilidad, es decir, de donde vienen los pollos, hacia dónde van. Donde serán comercializados, entre otras normativas de bioseguridad. También tener en cuenta todos los cuidados para que en los galpones donde están las gallinas no ingresen aves silvestres”, detalló.



Luego, Ferreira mencionó que, en primera instancia, el Senasa solicitó una lista con todos los productores avícolas de las ferias. “Se validó ese listado. Seguidamente, tendremos que avanzar en las negociaciones”.



Ferias Francas

En números, se trata de 3.000 productores que comercializan de manera directa en las ferias francas de Misiones. Mientras que en total son 5.000.



“Las particularidades de la feria y de los mercados de la agricultura están relacionados a que un productor lleva a vender la producción de otros. Por eso se añaden 2.000 más de manera indirecta”, aclaró la titular de la cartera.



Destacó que el 90% de los feriantes se dedica a la producción avícola. “Algunos producen para su autoconsumo. Teniendo en cuenta la situación de sequía, muchos que producían para consumo propio comenzaron a faenar para la venta, tratando así de enfrentar la situación de otro tipo de alimentos afectados fuertemente por la seca”, contó.



“Es una serie de mecanismos y de responsabilidad. Hay que adaptarse a un protocolo de por medio. El productor no puede seguir produciendo pollos como lo hacía antes de esta enfermedad, deberá garantizar al máximo la bioseguridad”, remarcó.



Según Ferreira, la producción de pollo disminuyó alrededor de un 100%. “Hay productores que tienen 40 pollos sólo para la venta y termina su cadena”, dijo. Por lo que aseguró que el impacto de la no reposición traería mucho daño al sector.



Productores

Samuel Doichelle, productor avícola y secretario de la Cooperativa de Trabajo Integral de Wanda Limitada, indicó que “la situación con los pollos es extremadamente complicada tras la aparición de la influenza aviar”.



Actualmente son 32 productores avícolas que abastecen a los mercados y carnicerías de Wanda, Esperanza, Puerto Libertad, Comandante Andresito y Eldorado.



“La demanda es mucha pese a que el 90% de la producción de pollo viene de Entre Ríos. En Misiones, es escasa la producción avícola, pero queremos cambiar esa realidad”, expresó.



Luego, sostuvo que la tierra colorada es la única provincia que no cuenta con la producción de pollitos bebés y mostró su preocupación al respecto. “No podemos comprar pollitos bebés debido a las restricciones. Por el momento contamos con 8.000 aves para faenar en quince días y de allí en adelante debemos esperar que se libere el transporte de las crías que provienen de Entre Ríos”.

En cifras

3.000Son los productores avícolas que comercializan en las ferias francas de Misiones de manera directa. Existen otros 2.000 que venden de forma indirecta.

Afrontar el problema con otro producto

Para paliar la situación, la Cooperativa de Trabajo de Wanda Limitada, que se dedica a la producción avícola, comenzó a producir y trasladar paltas de producción local hacia Buenos Aires.



“Tenemos un grupo de jóvenes innovadores que cuidan esta fruta, que acá en Misiones no se le da más relevancia que para el autoconsumo y para que nos dé sombra”, dijo Samuel Doichelle, secretario de la Cooperativa.



Relató que hasta la fecha se llevaron tres camiones de carga, destinados hacia la capital de Argentina. No obstante, lamentó la burocracia para salir con la producción desde Misiones.



Por último, mencionó que al productor se le paga $100 por el kilo y en Buenos Aires se vende a $200 el kilo. “Es un precio menor debido a que no contamos con packaging. Pero la situación es tan difícil que es una forma de transformar lo que sucede y seguir generando ingresos con producción propia”, cerró.