“A mi sobrino lo chocaron, lo dejaron tirado y abandonado”

martes 21 de marzo de 2023 | 11:45hs.

En medio del fuerte dolor que les toca atravesar, familiares de Alex Pintos, el adolescente de 17 años de Eldorado que falleció en el domingo por la mañana luego de ser atropellado por una camioneta, reclaman justicia para que lo ocurrido no vuelva a sucederle a otro joven.

Alex, más conocido como Choco, fue embestido por una camioneta que era conducida por un joven de 25 años, identificado como Alan Z., quien tras el hecho se dio a la fuga. De todas formas, horas más tarde se puso a disposición de la Justicia por voluntad propia y acompañado de un asesor legal.

“Es un asesino al volante, esto no fue un accidente, me van a disculpar lo que dicen que fue un accidente de tránsito, fue un asesinato. Una persona normal no va a hacer lo que se hizo de dejarlo tirado”, fueron las primeras palabras de Emilia Pintos, tía de la víctima, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Alex había asistido a una fiesta de 15 el sábado por la noche, y cuando regresaba a su casa, en las primeras horas del domingo, fue embestido por una camioneta 4x4 cuyo conductor se dio a la fuga. Personas que pasaban por el lugar dieron aviso a la Policía que sobre la ruta provincial 17 se hallaba el cuerpo de un joven al que no podían identificar.

“No le brindó ayuda, lo dejó tirado y mi sobrino no tenía identificación, por eso tardaron mucho en saber quién era y avisar a la familia”, agregó la tía.

Conocido el hecho y con ganas de encontrar al responsable del choque, fue la propia Emilia quien por Facebook pidió ayuda para encontrar al responsable de la muerte de su sobrino.

“Pedía ayuda justamente a la comunidad porque últimamente no se puede contar con la justicia. La única justicia que existe es la condena social, por eso pedí ayuda en Facebook para poder dar con este asesino, alcohólico. Era obvio que cuando le chocó a Axel venía a unos 180 kilómetros por hora porque de la forma en la que quedó mi sobrino no hay otra explicación”, sentenció la entrevistada.

Registro fílmico

Mediante el pedido en la red social comenzaron a llegar ese mismo domingo filmaciones que mostraban lo sucedido e incluso la dirección donde se dirigía la camioneta al momento del impacto.

Cercado por las imágenes y ya identificado, Alan Z., se presentó en horas de la tarde noche en la comisaría de Eldorado poniéndose a disposición de la Justicia.

“Gracias a la gente apareció más rápido este señor, porque empezaron a viralizar vídeos de los sucedido. Agradezco infinitamente a la comunidad porque gracias a eso se lo encontró más rápido porque estaba escondido”, dijo Emilia.

Y agregó: “Es un nene de papá que apareció en la comisaría con un abogado, porque tienen plata creen que se pueden llevar la vida de los humanos por delante como si fueran bolsas de basura. A mi sobrino lo chocaron, lo dejaron tirado y abandonado ahí como una bolsa de basura”.

Por último, recordó a su sobrino como un jovencito “alegre y respetuoso”. Sostuvo que su familia quiere justicia y que no espera nada de la familia del automovilista:“La verdad no sirve de nada que aparezcan, no sirve que sepamos de ellos porque duele más, pero por lo menos que salgan y que pidan perdón”.