Droopy, el perrito que está en todas partes, cumple 80 años de plena vigencia

martes 21 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Hace 80 años nacía uno de los personajes más famosos del mundo de la animación: Droopy, el basset hound cansino e invencible cuya característica más recordada es su absurda y divertida omnipresencia. A tal punto trascendió que su nombre se hizo parte del habla cotidiana como apodo para las personas que aparecen por todos lados.



El batata Droopy debutó protagonizando Dumb hounded (El Sabueso tonto), el 20 de marzo de 1943, un corto animado dirigido por Frederick “Tex” Avery para la Metro-Goldwyn-Mayer.



Memorable y legendario

Ese capítulo 1 es memorable y dejó sentadas las bases del legendario personaje. En la primera escena, un lobo se escapa de una prisión, una parodia de una cárcel de máxima seguridad neoyorquina. Luego de que una andanada de sabuesos alterados sale a perseguirlo, aparece caminando tranquilo un perro distinto.



Con andar desganado y voz monótona, mira a cámara: “Hola gente feliz...¿saben algo? Yo soy el héroe”, se presenta. Luego, lo impensable se desencadena en cada cuadro.



Pese a su aspecto algo lánguido y a su aparente apatía, nuestro héroe logra aparecer en todos lados sin darle respiro al prófugo. Aunque el lobo intenta escapar a toda velocidad en auto, motoneta, tren, avión y caballo hasta una alejada guarida, en donde cierra incontables puertas una tras otra, Droopy consigue aparecer a su lado.



El corto se inspira en otras producciones de su creador, y en sus escenas se ve la marca de Avery, un creativo que se inclinaba por la exageración, la irreverencia, el sarcasmo, el absurdo, el surrealismo y el humor de ritmo desenfrenado.



Droopy toma mucha de su personalidad de un personaje llamado Wallace Wimple que aparecía en Fibber McGee and Molly uno de los shows más populares de la era de oro de la radio estadounidense. El actor que hacía de Wimple, Bill Thompson, fue quien interpretó a Droopy en la versión original.



En otro epidosio muy recordado, Northwest Hounded Police, de 1946, volveremos a ver a Droopy persiguiendo al lobo hasta volverlo loco, apareciendo en todas partes. Aquí sí, se revela que Droopy cuenta con ayuda para estar en todos lados .



A ciencia cierta estos son los dos únicos capítulos donde el perro es omnipresente, la característica por la cual pasó a la historia y es al día de hoy una referencia cotidiana.



En otros capítulos se lo verá en distintas facetas, siempre imponiéndose a su contrincante, ya sea como heredero de una fortuna, como vaquero o como torero mexicano. Además, solía ser enamoradizo y siempre lograba conquistar a su dama sobre sus oponentes.



En su primera etapa se grabaron 24 capítulos, la mayoría dirigidos por Avery. Otros directores fueron Dick Lundy, Michael Lah y dos nombres muy conocidos: William Hanna y Joseph Barbera. El último capítulo, One Droopy Knight (1957), fue nominado por la Academia a los premios Oscar, pero no ganó. De todas maneras, para esa altura, el estudio de animación de la MGM ya había cerrado.



Sus tiras se pueden ver en Youtube y otras plataformas de contenidos audiovisuales, aunque hace tiempo no está en televisión sí es parte de remeras y merchandising.



Avery, además es el creador de Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, Elmer Fudd y Chilly Willy, entre muchos otros. Cuando el interés en la animación decayó, a finales de la década del setenta, tuvo que trabajar en publicidad. El creativo falleció en agosto de 1980, pero sus ocurrencias inesperadas siguen haciendo reír a generaciones.