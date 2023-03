Sam Neill reveló que tiene avanzado cáncer

lunes 20 de marzo de 2023 | 6:00hs.

El reconocido actor Sam Neill sorprendió tras revelar en lo que fue la presentación de su libro que padece de un cáncer que se encuentra en una etapa muy avanzada. En su obra llamada “¿Alguna vez te dije esto?”, la cual presentó en el medio The Guardian, Sam Neill contó que experimentó glándulas inflamadas por primera vez en marzo del 2022, en medio la última película de Jurassic Park. Luego, se le diagnosticó linfoma de células T angioblastómico.



Apenas recibió la noticia se internó en un hospital y comenzó a recibir quimioterapia, que ya empezó a perder efecto. “Aun sabiendo eso, no le tengo miedo a la muerte. Me molestaría un poco de todas maneras fallecer así”, se sinceró.