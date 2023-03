Un arranque con polémica

domingo 19 de marzo de 2023 | 6:05hs.

La pelota no comenzó a rodar en el torneo Provincial y ya hubo polémicas. Es que Barrio Obrero y Timbó jugaron un repechaje para entrar a la fase de grupos. Ganaron los de Puerto Esperanza, pero los de Jardín América protestaron y la Federación Misionera de Fútbol (Femifu) los dejó a ambos fuera del certamen.



“El tribunal resolvió no hacer lugar a la protesta de Timbó por no ajustarse a reglamento y la comisión de la Femifu resolvió no incorporar a Barrio Obrero por no cumplir requisitos (tener todas sus divisiones inferiores en competencia)”, explicaron desde la federación.



Lo curioso es que la Femifu sí dejó que Barrio Obrero juegue el repechaje, cuando ya tenían conocimiento de que no cumplía con el reglamento, ya que según la Femifu el equipo de la Liga de Eldorado no compitió en su liga con tres divisiones inferiores (de sub 12 a sub 17).



Por su parte, la protesta de Timbó tenía que ver con irregularidades en la confección de las planillas de Barrio Obrero en ambos partidos y en la mala inclusión de jugadores. El Tribunal de Disciplina no dio lugar a la protesta, por lo que mantuvo el resultado (Barrio Obrero ganó la serie por penales) y por ende los de Jardín América no obtuvieron el pasaje al certamen.



De esta manera, en vez de 24 serán 23 los equipos que jugarán el torneo Provincial, que otorgará una plaza para el próximo torneo Regional, pero que tuvo, antes del puntapié inicial, la primera gran polémica.



Los demás, a jugar

Luego de la decisión de que la Femifu eliminara a Timbó y Barrio Obrero, la zona A quedó con cinco clubes, por lo que Central Iguazú quedará libre este fin de semana y debutará en la 2° fecha del torneo.



Desde las 16, Brown será local en Villa Urquiza ante Defensores de San Vicente, mientras que Candelaria hará lo propio ante Belgrano de El Alcázar a la misma hora en la antigua capital.



En la zona B, Ex Alumnos 453 será local en San Vicente frente a Atlético Oberá a partir de las 16. En el mismo horario, pero en Santo Pipó, Sporting será local frente a Tuyutí de Apóstoles, mientras que Guacurarí será local en cancha de La Picada ante Mado Delicia, a partir de las 16.



Por la zona C, Mandiyú será local en Garuhapé ante Luz y Fuerza de Iguazú desde las 16. También a esa hora, pero en la capital misionera, Atlético Posadas tendrá un duro choque ante Rosamonte de Apóstoles, mientras que, en Villa Bonita, River será local ante Nacional de Puerto Piray, siempre candidato.



Por último, la zona D comenzará con el mano a mano entre San Martín y River de Santa Rita en el estadio Municipal de Wanda a las 16. En el mismo horario, pero en Iguazú, Villa Nueva recibirá a Atlético Jardín América.



Además, desde las 17, Independiente será local en el estadio General Manuel Belgrano de Apóstoles frente a Mitre, otro de los candidatos a pelear por el título.



Los ganadores de cada una avanzarán directamente a cuartos de final. Los segundos y terceros jugarán una reclasificación para meterse entre los ocho mejores.



Además habrá una instancia de permanencia, ya que a partir de 2024 algunos equipos mantendrán las plazas y no necesitarán clasificarse al Provincial a través de sus respectiva ligas.



En total serán seis los equipos que mantendrán su plaza para el 2024 y serán los cuatro semifinalistas y los dos vencedores de los duelos de los perdedores de cuartos de final.