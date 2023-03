Provincia anticipa reformas en sector pasajeros del aeropuerto de Posadas

miércoles 15 de marzo de 2023 | 5:00hs.

Se realizará una reestructuración y modernización total del sector de pasajeros del Aeropuerto General San Martín, emplazado en la ciudad de Posadas. Esto lo confirmó ayer Sergio Bresiski, director de Arquitectura de Misiones. Con ello se apunta a elevar las prestaciones y posicionar la terminal aeroportuaria local. Desde la empresa administradora Aeropuertos Argentina 2000 indicaron que por ahora no tienen previsto brindar información al respecto. En rigor la decisión es en primer lugar del Ministerio de Transporte y luego las demás dependencias.



Desde la Provincia indican que las reformas previstas no modificarán el normal funcionamiento del aeropuerto, como ocurrió con anterioridad. A su vez, según indicó Bresiski, estas obras representan una forma de compensación desde Nación a una provincia que aporta mucho y no recibe igual reconocimiento por la baja coparticipación. De esta manera, dio cuenta además que esos fondos vendrán de la Nación.



Con las reformas programadas, estima que se avanzaría hacia uno de los aeropuertos más modernos del nordeste argentino (NEA).



Como se recordará, en octubre el aeropuerto de Posadas había retomado sus operaciones, tras haber mejorado luego de la conclusión de las obras de construcción de la nueva pista, calles de rodaje, plataforma y radares, permitiendo elevar los estándares de seguridad y reduciendo demoras, desvíos y cancelaciones en las operaciones. Ello además elevó los estándares de seguridad y demandó unos 2.600 millones de pesos de inversión al Estado Nacional (ver Las principales mejores...). Sobre el actual proyecto Bresiski aún no detalló fecha de inicio, aunque indicó que una vez iniciada demandará unos 18 meses. En ese lapso, se tiene prevista la renovación completa de la primera y segunda planta, es decir, se harán obras en los 4.500 metros cuadrados. A su vez, están programados trabajos en el subsuelo y un segundo piso destinados a habilitar una oficina que hace al funcionamiento de aeropuerto. Por lo tanto, las dos plantas actuales serán modificadas totalmente para beneficiar al usuario en el momento de espera, abordaje o regreso a la terminal aeroportuaria. Esto significa que se harán cambios totales en el actual sector de cafetería como el de tiendas. El plan de modernización también abarcará desde el portal de ingreso a la fachada principal del aeropuerto que cuenta con una superficie de 329 hectáreas.

Las obras incluyen reformas del portal de ingreso como la fachada principal.

Lo nuevo

De acuerdo al plan de modernización está previsto dotar de un puerto de embarque y una pasarela de acceso a las aeronaves, más conocidos como manga o pasillo telescópico. En definitiva, se dotará de un puente móvil que se extenderá desde la puerta de embarque hasta la puerta de ingreso a la aeronave. Lo previo representó uno de los pedidos más frecuentes y reiterados de los usuarios que al carecer del aeropasillo y descender a la plataforma del aeropuerto, suelen padecer fundamentalmente en los días de lluvias.



“Desde el primer piso, una vez concretada la obra, se ingresará directamente al avión”, añadió el director de Arquitectura de Misiones que está al tanto de los detalles a realizarse en el aeropuerto local.



Justamente lo que se hará, según detalló, es el rediseño y aprovechamiento de todos los espacios.



A su vez se realizará la modificación de la fachada del aeropuerto que no se había cambiado desde la década del 70. Esto implica modificar también desde lo estético además de darle mayor funcionalidad.



“Estas modificaciones y puestas en valor del aeropuerto se irán haciendo por etapas, en las cuales no interferirá el funcionamiento regular del aeropuerto”, insistió.



Bresiski a su vez recordó que estas reformas se complementan a los proyectos que viene encarado la Provincia de manera integral desde la reciente habilitación del Puerto de Posadas, a la pista de aterrizaje y ahora para un mayor confort de los pasajeros.



Planteó que estos proyectos se concretan a partir de los planes diseñados desde la Cámara de Diputados por Carlos Rovira junto con el gobernador Oscar Herrera Ahuad. “Con ello se avanza en esa visión estratégica de dotar a Misiones con modernas instalaciones para potenciar a la provincia en la región”, concluyó.

Las principales mejoras que se hicieron durante el año pasado

A principio de octubre y tras tres meses de trabajo conjunto entre el Ministerio de Transporte, Aeropuertos Argentina 2000 y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), se habían concretado las mejoras con una nueva pista, calles de rodaje, plataforma y radares, permitiendo elevar los estándares de seguridad y reduciendo demoras, desvíos y cancelaciones en las operaciones.



Las calles de rodaje, la plataforma y la iluminación fueron las obras que arrancaron el 15 de junio y se extendieron hasta octubre.



Representó un proceso de modernización como no se había realizado desde 1999.



También en el aeropuerto de Posadas, el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana SE), había refaccionado la torre de control y construyendo el edificio operativo.



En diciembre quedó inagurada la flamante Torre de Control y el nuevo edificio operativo.



La inversión y puesta en valor de las instalaciones forman parte del Plan Estratégico 2020-2024 de Eana SE que, a su vez, está enmarcada en Plan de Modernización del Transporte que impulsa el Ministerio de Transporte de la Nación.



La modernización de la Torre de Control consistió en la colocación de nuevas consolas, nuevos equipos de refrigeración, sistemas de iluminación de intensidad adaptable, nuevos cortinados para regular la luminosidad exterior y pisos vinílicos antiestáticos.



Asimismo, se renovaron las instalaciones eléctricas y termo-mecánicas, fundamentales para el correcto funcionamiento de todo el equipamiento.



En tanto, en la cubierta, se completó la impermeabilización, el reacondicionamiento de barandas y de las vías de escape para casos de emergencia.



Sobre las obras anticipadas desde el Gobierno de Misiones, se espera conocer ahora los detalles desde el ministerio de Transporte de la Nación.