Abel Motte declinó su candidatura a gobernador

miércoles 15 de marzo de 2023 | 6:04hs.

El empresario del sector cárnico, Abel Motte, informó ayer su declinación a la candidatura a gobernador de la provincia de Misiones por el partido Integración y Militancia. A través de un comunicado, Motte hizo pública la resolución, responsabilizando a la dirigencia del espacio. “Hoy vengo a comunicarles que por decisión de Sergio Ríos, presidente del Partido Integración y Militancia, no seré candidato a gobernador de Misiones en las elecciones del 2023”, puntualizó en la misiva. Y apuntó: “Lamentablemente esta vez no podrá ser, los intereses de la máxima autoridad del Partido no condicen con el proyecto político que quiero llevar adelante”.



Además, agradeció a quienes le transmitieron apoyo. “Gracias a quienes me abrieron las puertas de sus casas, me recibieron en sus barrios y municipios, quiero que sepan que voy a seguir trabajando con la firme convicción de mejorar su realidad”.