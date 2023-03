‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ hizo historia en los Oscar

martes 14 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Todo en todas partes al mismo tiempose llevó 7 estatuillas en total, entre ellas la de Mejor Guion, Mejor Actriz y Mejor Película, convirtiéndose en la más premiada de la noche y dejando perlitas memorables.



Michelle Yeoh, por ejemplo levantó su primer Oscar en la categoría de Mejor actriz yse convirtió en la primera mujer de origen asiático en hacerlo.



Durante su discurso en la 95 edición de los Premios de la Academia, la actriz tuvo una emotiva dedicatoria para los más pequeños. “Para todos los niños y niñas que se parecen a mí, que me están viendo esta noche. Esta es una luz de esperanza y posibilidades. Esta es prueba de que puedes soñar en grande, de que los sueños se hacen realidad. Y damas, no dejen que nadie les diga que ya pasó su momento, nunca se den por vencidas”, puntualizó.



Asimismo, Michelle Yeoh le dedicó este triunfo a su madre, quien se encuentra en su natal Malasia. “Debo dedicarle esto a mi madre, a todas las madres en el mundo porque ellas son las verdaderas superhéroes y sin ellas ninguno de nosotros estaría aquí. Ella tiene 84 y yo me llevo esto. Ella está viendo esto desde Malasia con mi familia. Me llevo esto (la estatuilla dorada) a casa. Gracias por impulsarme a estar aquí hoy. Gracias, gracias a la Academia, esto es historia”, finalizó.



En un video que se hizo viral ayer se vio como la madre de Michelle lloró de felicidad cuando su hija se convirtió en la primera mujer asiática en ganar el Oscar a mejor actriz.



La familia de Yeoh y dos ministros del gobierno de la nación estaban entre los asistentes que celebraron la victoria de la actriz durante una fiesta para ver la ceremonia el lunes por la mañana en Malasia



De la misma manera, su compañero el actor vietnamita-estadounidense levantó su estatuilla ganada y regaló uno de los momentos más emotivos de la ceremonia



Totalmente sumergido en lágrimas, expresó: “Mi mamá tiene 84 años y está en casa viéndome. Mamá, acabo de ganar un Oscar”, contó.. “Mi viaje empezó en un bote. Viví un año en un campo de refugiados y de alguna forma acabé aquí, en el mayor escenario de Hollywood. Dicen que historias como esta solo ocurren en las películas. No puedo creer que esto me esté pasando a mí. Este es el sueño americano”, dijo el actor de 51 años para cerrar y volver a ser ovacionado.



Cabe recordar que en 1978, Ke Huy Quan huyó hacia un campo de refugiados en Hong Kong con su familia. En 1979 se trasladaron a California y allí, a sus 12 años, parecía haber sido tocado por la varita mágica cuando fue elegido para interpretar al pequeño Tapón en Indiana Jones y el templo maldito, junto a Harrison Ford y dirigido por Steven Spielberg. Un año después, Spielberg lo convocó para interpretar a Data en Los Goonies. En 1992, Ke Huy Quan compartiría cartel con otro de los protagonistas de los Oscar 2023: Brendan Fraser -ganador a mejor actor por su increíble interpretación en La Ballena-. Juntos hicieron la película El hombre de California, que también fue un éxito de taquilla en Estados Unidos. Pero lo que vislumbraba como una carrera llena de aciertos para este niño prodigio pronto se fue desinflando y se quedó con algunas apariciones esporádicas en cine o televisión, hasta esta consagración. Entre lo destacado,su encuentro sobre el escenario con Harrison Ford, casi 40 años después de aquella Indiana Jones fue celebrado con lágrimas y aplausos.